Annunciata nelle ultime ore una nuova serie fantasy che approderà ben presto sulla piattaforma Netflix, The Letter for the King. Un’ottima notizia per tutti gli appassionati del genere fantasy, che si ritroveranno a guardare l’adattamento di una storia tratta dall‘omonimo romanzo di Tonke Dragt.

La storia è una magica avventura che non mancherà di sorprendere, una storia di coraggio e forza con protagonista un giovane cavaliere.

La trama di The Letter for the King

Ma vediamo un po’ più da vicino quella che sarà la trama di The Letter for the King seguendo quella che è la sinossi ufficiale divulgata da Netflix:

The letter for the King è la storia di un principe crudele che minaccia di gettare l’oscurità sul mondo, quando un giovane cavaliere in addestramento di nome Tiuri intraprende un’epica ricerca per consegnare una lettera segreta al re. Lungo la strada, si ritrova inaspettatamente al centro di una profezia magica che predice l’ascesa di un eroe che può sconfiggere il principe e ristabilire la pace. Se sopravviverà al viaggio, Tiuri dovrà imparare cosa significa essere un vero cavaliere – e un vero leader.

Il cast della serie tv

Per quanto riguarda i nomi che troveremo nel cast di The Letter for the King, siamo a conoscenza soltanto di un paio di questi, per il momento. Nei panni di Turi, il protagonista. troveremo Amir Wilson (His Dark Materials). Accanto a lui David Wenham (già visto in Iron Fist, e ne Il Signore degli Anelli dove interpretava il ruolo di Faramir di Gondor).

Per il momento non si conosce ancora una data precisa per l’uscita di The Letter for the King sulla piattaforma Netflix, ma contiamo, nei prossimi mesi, di avere sempre più notizie al riguardo.

Cosa ne pensi di questa nuova serie tv in arrivo? Ti piace l’intreccio delineato nella sinossi? Facci sapere il tuo parere con un commento.