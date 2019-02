A Star Is Born continua ad emozionare con la versione estesa e una nuova canzone, presto di nuovo al cinema

Un esito emozionante quello del film A Star Is Born, un successo agli Oscar e un forte impatto per il pubblico. Per l’occasione, il film interpretato da Lady Gaga e Bradley Cooper, tornerà nei cinema per una seconda proiezione a partire dal primo marzo negli Stati Uniti. E’ da confermare se sarà riproposto anche in Europa. Pronto per essere di nuovo sul grande schermo, A Star Is Born questa volta avrà contenuti extra e una nuova canzone.

La versione estesa del film contiene filmati inediti e performance estese di Lady Gaga, tra cui una a cappella del brano Shallow. Ma anche Ally col brano Is That Alright?, Bradley Cooper che canta nel suo studio il brano Too Far Gone, e una nuova canzone dal titolo Clover.

Durante la premiazione agli Oscar, lo scorso fine settimana (24 febbraio), Lady Gaga è stata premiata per la categoria Migliore Canzone Originale, per il brano Shallow, insieme a Mark Ronson, Anthony Rossomando e Adrew Wyatt, co-sceneggiatori di A Star Is Born.

La cerimonia di Hollywood ha regalato al pubblico anche una performance emozionante di Gaga e Cooper, oltre che le bellissime ed incoraggianti parole della cantante nell’inseguire i propri sogni e combattere affinchè si realizzino.

“Ho lavorato duro per molto tempo e non riguarda il vincere.” “Se hai un sogno, lotta per quello. Se c’è una disciplina per la passione e non riguarda quante volte si viene rifiutati o si cade o si viene colpiti. Riguarda quante volte si va avanti e si è coraggiosi.”

Bradley Cooper, intanto, facendo riferimento alla performance di Lady Gaga durante la sua residenza a Las Vegas, ha affermato:

“Ho riguardato il video… e sono simile a quest’idiota di Philadelphia che canta con Lady Gaga…ma ho pensato ‘Oh, Jackson se n’è andato’.

Dunque, Bradley ha messo da parte la sua voce da cantante utilizzata per il suo personaggio nel film, Jackson Maine. Ma diciamo la verità, non è male neanche la sua impostazione naturale.