La cantante rompe la magia con una semplice frase: “Era solo quello che volevamo farvi vedere”

Nella notte degli Oscar 2019 il mondo si è fermato durante l’esibizione di Lady Gaga e Bradley Cooper sulle note di “Shallow“, il brano vincitore della statuetta d’oro. L’interpretazione regalata dai due artisti ha infatti mosso le corde del cuore di milioni di persone provenienti da tutto il mondo, che le ha portate a chiedersi in modo piuttosto insistente: quanta intimità “di scena” è stata inscenata sul palco e quanto sentimento vero di cela, invece, dietro alla show?



Le principali congetture riguardavano una presunta infatuazione di Lady Gaga per il collega, avvalorate dalla recente notizia dell’annullamento del matrimonio con lo storico fidanzato della cantante, Christian Carino.



Che sia scoccata la scintilla sul set? Che Bradley Cooper sia pronto a lasciare moglie e figli per inseguire una nuova e passionale storia d’amore?

Lady Gaga ha finalmente dato una risposta ai dubbi del pubblico; ma le sue rivelazioni, a detta di molti, hanno purtroppo spezzato la magia creata sul palco degli Oscar 2019.

Durante un’intervista allo show serale di Jimmy Kimmel, nel parlare della recente esibizione la cantante ha infatti affermato:

“Sì, le persone hanno visto l’amore. E indovina un po’? Era semplicemente quello che volevamo farvi vedere.”

La cantante prosegue spiegando che, essendo Shallow una canzone d’amore e lo stesso A Star Is Born un film incentrato su una storia d’amore, era inevitabile che i due interpreti cercassero di far trapelare il più bel sentimento per eccellenza tramite la loro interpretazione.

“Quando canti canzoni d’amore, è quello stesso sentimento che vuoi far provare al tuo pubblico.”

Infine, la cantante ha voluto ribadire la sua stima per il suo collega e compagno d’avventura, spiegando che oltre ad essere un attore e regista di grande talento, Bradley Cooper è anche un grande musicista.



Lady Gaga ha infatti rivelato la grande emozione provata nel vederlo cantare dal vivo, difronte ad un pubblico di milioni di persone:

“Nel momento in cui abbiamo cominciato a cantare e lui ha intonato ‘tell me something girl‘, il pubblico haha subito iniziato ad esultare, e dentro di me pensavo: sì Bradley! Continua così!“

Insomma, la relazione tra Lady Gaga e Bradley Cooper non s’adda fare, quindi è finalmente giunto il momento per noi amanti di storie d’amore Hollywoodiane di passare oltre, perché su questo versante pare non esserci pane per i nostri denti!