La Marvel vuole tenerci sulle spine

Come rivelato da Kevin Feige pochissimi giorni fa, nessun programma relativo ai nuovi film Marvel verrà rivelato fino all’uscita di Spider-man: Far From Home.

” Come abbiamo fatto da anni a questa parte, non riveleremo nulla sui progetti futuri dopo l’uscita di Avengers:Endgame; si dovrà attendere fino all’uscita al cinema di Spider-man:Far From Home per conoscere le novità in programma. “

Ciò vorrà dire che dovremo attendere fino al Luglio 2019 per poter cominciare a fare il countdown delle prossime uscite cinematografiche di casa Marvel… Forza e coraggio compagni!

” Come potrete già immaginare da fan dei nostri lavori, c’è un’assurda quantità di potenziale ed una tremenda quantità di nuovi personaggi, storie e gruppi di personaggi con cui ci dovremo metterci in gioco nel prossimo futuro”

Cosa possiamo aspettarci?

Eppure, nonostante i piani della Marvel siano a noi tutt’ora sconosciuti, in base alle notizie precedentemente rilevate è già possibile fare delle congetture su che cosa aspettarci per le uscite più prossime!

• Nonostante le riprese per il terzo capitolo di Guardiani della Galassia 3 fossero state pianificate per quest’anno, a seguito del licenziamento di James Gunn nelle vesti di regista, il film verrà girato nel 2021.

• È ormai quasi del tutto confermato che Black Widow sarà protagonista di un’inedita pellicola.

• Sopratutto in seguito al successo agli Oscar 2019, è ormai confermato che Black Panther avrà un sequel, anche se ancora non si sa nulla sul quando sarà realizzato.

• Anche Doctor Stranger è stato da tempo confermato per un sequel.

• Un nuovo progetto sulla storia dei The Eternals e con la regia di Chloe Zhao è in via di produzione, e il film verterà sulla storia del primo supereroe asiatico.

Secondo voi, quale sarà la prossima uscita dopo il nuovo film di Spider-man? E qual è il progetto che non vedete l’ora di vedere realizzato?