Non potevamo aspettarci altro da lui, dopo le sue indimenticabili performance a Sanremo 2020: Achille Lauro è finalmente arrivato ieri, 27 febbraio, con il suo video ufficiale del singolo “Me Ne Frego”, presentato per l’appunto proprio quest’anno sul palco dell’Ariston tra stupore e malcontenti. Nel provocante video che accompagna il pezzo inno alla libertà più assoluta, Achille interpreta Gesù tra le braccia della Madre, che ha il volto niente poco di meno di Elena Da Mario, ballerina professionista del programma “Amici” di Maria de Filippi.

Una vera e propria rappresentazione artistica senza precedenti, il suo video, dopo che ci aveva stupito tutti con i suoi travestimenti a Sanremo: la prima sera ha indossato le vesti di San Francesco, poi è diventato David Bowie, la terza sera si è trasformato nella marchesa Casati Stampa, mentre la sera finale è sceso dalle scale del teatro dell’Ariston impersonando Elisabetta I.

Potete guardare il video qui sopra!

“Amare una sconosciuta. L’amore è il mondo che si capovolge. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza“, così Achille ha presentato il video su Instagram, dicendo tutto e niente ma allo stesso tempo facendo trasparire un forte messaggio.

Il significato del video di “Me Ne Frego” di Achille Lauro

Nel video sono presenti diversi riferimenti religiosi, come in parte religioso (o potremmo dire universale) è il messaggio che vuole dare Lauro.

la prima cosa che vediamo all’apertura del video è Gesù morente nelle braccia della madre: con la sua morte, Gesù si sacrifica come gesto estremo di redenzione e questo permette agli uomini di liberarsi dalla schiavitù del peccato. Proprio sul peccato infatti tendono a concentrarsi le scene successive: con il video che continua, vediamo immagini di persone che mangiano con voracità, e la sequenza diventa confusionaria a sottolineare qualcosa di profondamente sbagliato e legato inevitabilmente al peccato.

Nella scena successiva si vedono corpi nudi che si intrecciano durante un’orgia, e anche qui la simbologia è molto forte: il sesso senza freni e senza regole è da sempre giudicato e considerato peccato, e a tutto questo si aggiunge la comparsa di un lupo (simbolo per eccellenza dell’avarizia) e la lonza (che rappresenta invece la lussuria). Lupo che Achille riuscirà a domare nelle vesti di San Francesco, replicando l’episodio che caratterizza la vita del Santo.

D’altro canto, scena dopo scena la ballerina, protagonista del video (Elena Da Mario), mette in atto un combattimento, inscenando una lotta contro sé stessa e contro tutto ciò che la circonda per ottenere, anche qui, la libertà (la libertà è schiavitù, come ha ricordato lui su instagram). I suoi movimenti sono decisi ed estremamente sensuali, pur interpretando certi passi, in alcuni momenti, con dubbio e incertezza: caratteristiche proprie dell’essere umano che ogni giorno si trova ad affrontare problemi nella società che lo circonda.

Il filmato termina con Achille Lauro che si spoglia, mettendo nuovamente in atto la scena portata a Sanremo, e si fa vedere nudo.

Una nudità però priva di qualsiasi attributo sessuale. Il focus centrale del testo della canzone, e di conseguenza del video e degli stessi costumi che Lauro ha portato al Festival di Sanremo è dunque la libertà, ma non quella libertà legata a qualsiasi costo all’ambito sessuale, ma una libertà che va oltre ed abbraccia qualsiasi campo: libertà dai pregiudizi, dal peccato, dall’ipocrisia della società, dalla superficialità.

E proprio in questo inno alla libertà Achille continua a ripeterci che se ne frega: non gli importa del pregiudizio e dell’ipocrisia delle persone stesse, perché forse solo in questo modo si può essere davvero liberi.

Potete trovare il testo e il significato di “Me Ne Frego” di Achille Lauro qui. Vi è piaciuto il suo video? Fatemi sapere nei commenti!