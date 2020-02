Alessandra Amoroso sta preparando una sorpresa per i suoi fan, ecco quello che ci viene suggerito dagli ultimi indizi lanciati sul web dalla cantante, ma per il momento non sappiamo ancora di preciso di cosa si tratterà.

Negli ultimi giorni l’Amoroso è spesso in studio di registrazione, per questo motivo viene facile pensare che la fantomatica sorpresa per i fan sia della nuova musica, un nuovo inedito, e quindi il suo prossimo singolo, ma purtroppo nessuno ancora ha confermato (né smentito) una ipotesi di questo tipo.

A parlare della cosa è il settimanale Chi, che questa settimana dedica un articolo ad Alessandra Amoroso e la ritrae in giro per Roma insieme a suo cugino.

La sorpresa di Alessandra Amoroso…

Ed è proprio nell’articolo del magazine che viene svelato che Alessandra Amoroso in questi giorni è chiusa in sala di registrazione per preparare una sorpresa ai propri fan. Tutto fa appunto pensare ad un nuovo singolo da rilasciare in questi giorni o comunque a breve.

La Amoroso, come forse alcuni già sapranno, sarà ospite la sera del 28 febbraio nella trasmissione televisiva che l’ha vista nascere nel 2009, ossia Amici di Maria De Filippi. La cantante duetterà con uno dei concorrenti del talent e forse la sorpresa potrebbe riferirsi proprio alla presentazione di nuova musica negli studi di Amici, il posto in cui ben 11 anni fa ha spiccato il suo volo artistico con la presentazione del suo primo inedito Immobile.

Staremo a vedere questa sera, dove sicuramente scopriremo di più al riguardo di questa speciale sorpresa e soprattutto dei prossimi progetti musicali della cantante di Galatina.

Sei curioso di scoprire la sorpresa di Alessandra Amoroso ai fan? Hai qualche ipotesi? Faccelo sapere nei commenti alla fine dell’articolo.