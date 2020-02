Dopo “Lights Up” e “Adore You” Harry Styles ha rilasciato il terzo singolo tratto dall’album “Fine Line”: si tratta della traccia numero sei, “Falling”.

Presentato la settimana scorsa ai Brit Awards con una coinvolgente esibizione, è uno dei brani dell’album più amati dal pubblico anche per il peso emotivo che trasporta.

Si tratta infatti di una ballata nel quale il cantante inglese si domanda cosa sia diventato, fronteggiando la propria persona che sembra non riconoscere più. A questa riflessione si intreccia un rapporto difficile che sembra affrontare un momento di crisi.

“Mi hai detto che ti importa e anche ti sono mancato anche io

E sono cosciente di scrivere troppe canzoni su di te

[…]

Cosa sono ora? Cosa sono ora?

E se fossi qualcuno che non voglio attorno?

Sto precipitando ancora, sto precipitando, sto precipitando” Estratto dal testo di Falling di Harry Styles

È stato rilasciando anche il video ufficiale che vede Harry affogare, letteralmente, nelle sue emozioni. Queste vengono rappresentate dall’acqua che sgorga dal pianoforte durante tutto il brano, finendo per inondere completamente la stanza nella quale si trova.

Parlando di “Falling” il cantante aveva dichiarato quale fosse lo stato emotivo con il quale scrisse questa canzone, la cui scrittura impiegò solo una ventina di minuti.

“Ho iniziato a notare dei dettagli e a sentire di star diventando qualcuno che non volevo essere, ed è stato davvero un momento difficile per me”

Un’emozione che ha trasmesso prima in musica e poi attraverso il video, diretto nuovamente da Dave Meyers con il quale aveva già precedentemente lavorato.

Non manca molto alla partenza del tour che vedrà il cantante impegnato per diversi mesi e che lo porterà anche in Italia, il 15 e 16 Maggio, a Torino e a Bologna.

Ora pero’ è tempo di pensare a “Falling” e di dirci la vostra opinione a riguardo!

Traduzione del testo di Falling di Harry Styles

[Verso 1]

Sono nel mio letto

E tu non sei qui

E non c’è nessuno da incolpare se non questo drink e le mia mani in movimento

Dimentica quello che ho detto

Non è quello che intendevo

E non posso rimangiarmelo, non posso disfare la valigia che hai lasciato

[Ritornello]

Cosa sono ora? Cosa sono ora?

E se fossi qualcuno che non voglio attorno?

Sto precipitando ancora, sto precipitando, sto precipitando

E se fossi a terra? Se fossi fuori?

Se fossi qualcuno di cui tu non parlerai?

Sto precipitando ancora, sto precipitando, sto precipitando

[Verso 2]

Hai detto che ti importa e che anche io ti sono mancato

E sono ben cosciente di scrivere troppe canzoni su di te

E il caffè è finito al Bar Beachwood

E mi uccide perchè so che stiamo finendo le cose da dirti



[Ritornello]

Cosa sono ora? Cosa sono ora?

E se fossi qualcuno che non voglio attorno?

Sto precipitando ancora, sto precipitando, sto precipitando

E se fossi a terra? Se fossi fuori?

Se fossi qualcuno di cui tu non parlerai?

Sto precipitando ancora, sto precipitando, sto precipitando



[Bridge]

E ho la sensazione che tu non avrai mai più bisogno di me



[Ritornello]

Cosa sono ora? Cosa sono ora?

E se tu fossi semplicemente qualcuno che voglio attorno?

Sto precipitando ancora, sto precipitando, sto precipitando

E se fossi a terra? Se fossi fuori?

Se fossi qualcuno di cui tu non parlerai?

Sto precipitando ancora, sto precipitando, sto precipitando

Testo di Falling di Harry Styles

[Verse 1]

I’m in my bed

And you’re not here

And there’s no one to blame but the drink and my wandering hands

Forget what I said

It’s not what I meant

And I can’t take it back, I can’t unpack the baggage you left

[Chorus]

What am I now? What am I now?

What if I’m someone I don’t want around?

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’

What if I’m down? What if I’m out?

What if I’m someone you won’t talk about?

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’

[Verse 2]

You said you care, and you missed me too

And I’m well aware I write too many songs about you

And the coffee’s out at the Beachwood Cafe

And it kills me ‘cause I know we’ve ran out of things we can say

[Chorus]

What am I now? What am I now?

What if I’m someone I don’t want around?

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’

What if I’m down? What if I’m out?

What if I’m someone you won’t talk about?

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’

[Bridge]

And I get the feeling that you’ll never need me again

[Chorus]

What am I now? What am I now?

What if you’re someone I just want around?

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’

What if I’m down? What if I’m out?

What if I’m someone you won’t talk about?

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’