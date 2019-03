Il film sugli zombie del regista Jim Jarmusch e il suo cast pazzesco

Una nuova commedia sugli zombie, questa volta con un cast davvero particolare: The Dead Don’t Die è il nuovo film del regista Jim Jarmusch, che ha collaborato in passato con alcuni grandi nomi del panorama musicale e adesso torna sul grande schermo con un cast fenomenale.

The Dead Don’t Die vanta di nomi come: Iggy Pop, RZA, Tom Waits, Bill Murray, Selena Gomez, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Sturgill Simpson, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Sara Driver, e Carol Kane.

La commedia sugli zombie uscirà il prossimo 14 giugno, secondo Focus Features.

Tra le collaborazioni con Jarmusch tornano le star del panorama musicale: Iggy Pop (Dead Man nel 1995); RZA (Ghost Dog: The Way of the Samurai nel 1999); Tom Waits, invece, ha collaborato con il regista nel 1986 in Down By Law e Bill Murray in Broken Flowers.

The Dead Don’t Die è l’ultimo lavoro del regista dopo il docu-film del 2016 Gimme Danger, la storia sulla storica band di Iggy Pop: gli Stooges, uno dei gruppi più influenti del rock.

Jim Jarmusch ha anche rilasciato un nuovo album in collaborazione con Jozef van Wissem, la prima settimana di febbraio, dal titolo An Attempt to Draw Aside the Veil.

Per quanto riguarda la trama di The Dead Don’t Die, non si hanno ancora dettagli specifici, ma se Jarmusch e il cast saranno presenti al Festival di Cannes, la scopriremo presto.

Di certo una commedia sugli zombie con un cast stellare di questo genere, e una regia così rock, potrà solo stupirci. Attendiamo, dunque, maggiori dettagli sul film di Jim Jarmusch: The Dead Don’t Die.