Finalmente è uscito il video musicale di Know Your Worth diretto da Daniel Russel.

Chi è il protagonista? Khalid, uno dei musicisti che lavorano più duramente sulla scena musicale. L’anno scorso ha pubblicato Free Spirit, a mio avviso uno degli album più belli del 2019.

Il 4 febbraio lui e i Disclosure hanno rilasciato Know Your Worth che si traduce “Conosci il tuo valore”.

Di cosa parla? Come suggerisce il titolo, si tratta di incoraggiare qualcuno a riconoscere la propria autostima.

“Non conosci il tuo valore. Tutte le cose che so che ti meriti, ”Khalid canta sui ritmi di Know Your Worth. “Di’ che non è reale se non fa male. Trova qualcuno che ti metterà al primo posto. Trova qualcuno che ti ama nel bene e nel male.”

Riguardo alla canzone è stato lo stesso Khalid a parlarne:

“Quando ho iniziato a scrivere questa canzone, era come se stessi cantando di fronte allo specchio”, ha detto Khalid. “Sento che il messaggio contenuto in questa canzone è qualcosa che mi apparteneva in quel momento e spero che risuoni familiare a molte persone che hanno bisogno di sentire quel tipo di messaggio”.

E tu credi in te stesso? Come hai trovato la nuova canzone di Khalid? Scrivici la tua opinione nei commenti.

Khalid in una foto scattata a febbraio 2020. @credits Khalid.

Il testo di Know Your Worth

He keeps leaving you for dead

I don’t know what you been waiting for

So you’ve got your love locked up instead

But somethin’ better’s waitin’ at your door

You don’t know your worth

All the things I know that you deserve

Say it’s not real if it doesn’t hurt

Find someone you know will put you first

Find someone who loves you at your worst

Gotta keep, gotta keep, gotta keep your head up

Gotta keep, gotta keep, gotta keep your head up

Gotta keep, gotta keep, gotta keep your head up

Gotta keep, gotta keep, gotta keep your head up

Who puts you first?

Find someone who loves you at your worst

Don’t forget the words I said

Picking you up when you’re feelin’ down

You keep strung on thoughts left in your head

When you lose hope, soon you will be found

You don’t know your worth

All the things I know that you deserve

Say it’s not real if it doesn’t hurt

Find someone you know will put you first

Find someone who loves you at your worst

Gotta keep, gotta keep, gotta keep your head up

Gotta keep, gotta keep, gotta keep your head up

Gotta keep, gotta keep, gotta keep your head up

Gotta keep, gotta keep, gotta keep your head up

Who puts you first?

Find someone who loves you at your worst

(Find someone who loves you at your worst)

Find someone who loves you at your worst

Gotta keep, gotta keep, gotta keep your head up (Ay)

Gotta keep, gotta keep, gotta keep your head up (Gotta keep your head up)

Gotta keep, gotta keep, gotta keep your head up

Who puts you first?

Find someone who loves you at your worst

(Find someone who loves you at your worst)

Find someone who loves you at your worst

La traduzione del testo di Know Your Worth

Lui continua a lasciarti morire

Non so cosa tu stavi aspettando

Quindi hai fermato il tuo cuore

Ma qualcosa di meglio è davanti alla tua porta

Non conosci il tuo valore

Tutte le cose che so che ti meriti

Di’che non è reale se non fa male

Trova qualcuno che conosci e ti metterà al primo posto

Trova qualcuno che ti ama anche nel male

Devo tenere, devo tenere, devo tenere la testa alta

Devo tenere, devo tenere, devo tenere la testa alta

Devo tenere, devo tenere, devo tenere la testa alta

Devo tenere, devo tenere, devo tenere la testa alta

Chi ti mette al primo posto?

Trova qualcuno che ama anche il peggio di te

Non dimenticare le parole che ho detto

Vengo a prenderti quando ti senti giù

Continui a rimanere legato ai pensieri lasciati nella tua testa

Quando perdi la speranza, presto sarai raggiunto

Non conosci il tuo valore

Tutte le cose che so che ti meriti

Di’che non è reale se non fa male

Trova qualcuno che conosci e ti metterà al primo posto

Trova qualcuno che ti ama anche nel male

Devo tenere, devo tenere, devo tenere la testa alta

Devo tenere, devo tenere, devo tenere la testa alta

Devo tenere, devo tenere, devo tenere la testa alta

Devo tenere, devo tenere, devo tenere la testa alta

Chi ti mette al primo posto?

Trova qualcuno che ama il tuo peggio

(Trova qualcuno che ama anche il peggio di te)

Trova qualcuno che ama il peggio di te

Devo tenere, devo tenere, devo tenere la testa alta

Devo tenere, devo tenere, devo tenere la testa alta (devo tenere la testa alta)

Devo tenere, devo tenere, devo tenere la testa alta

Chi ti mette al primo posto?

Trova qualcuno che ama anche il peggio di te

(Trova qualcuno che ama anche il peggio di te)

Trova qualcuno che ama anche il peggio di te