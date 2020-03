Quello di cui stiamo parlando è uno spot realizzato da due studenti, ora in quarantena a Bangkok: Seine Kongruangkit e Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo. Gli stessi hanno poi commentato che non si sarebbero mai aspettati un successo così grande per questa pubblicità. I due creativi thailandesi hanno voluto creare questa campagna promozionale “fake”, e si non è vera, così da convincere le persone a non varcare le proprie mura domestiche.

I due hanno precisato: se prendete i mezzi per andare a lavoro poi la sera non vi arriverà la mail con il finale di Stranger Things, per fare un esempio.

“Difficilmente vedrete spoiler nelle strade di Amburgo,” ha detto uno dei due designer…

Comunque sembra un ottimo metodo per scoraggiare le persone a uscire di casa.

Ma perché Amburgo? I due sono degli studenti della Miami Ad School di Amburgo e sono tornati in Thailandia perché i contagi sembrano essere meno nella loro terra. Da lì hanno collaborato con altri studenti via chat e hanno realizzato questa efficace pubblicità. Qui sotto qualche scatto.





I due avevano inviato il progetto a Netflix Singapore. In India però detestano gli spoiler perché contro la loro filosofia. Allora i ragazzi l’hanno pubblicato sulla rete e da lì a poco ha fatto il giro del mondo. Tutti quanti pensavano che si trattasse di una campagna pubblicitaria vera… pensate alla paura dei millennials, preferirebbero essere contagiati di coronavirus che sapere i finali delle loro serie tv preferite.

Beh, non pensate anche voi che sia più efficace questa campagna di tutte le raccomandazioni governative? 🙂