Doveva essere il concerto evento di Benji e Fede, nella magnifica location dell’Arena di Verona, ma il lockdown per la pandemia del coronavirus a inaspettatamente cambiato ogni programma. Eppure Benji e Fede non si tirano indietro, decidendo di non rinunciare a questo importante appuntamento con i propri fan: il concerto ci sarà e sarà in diretta sui social direttamente da casa!

Sicuramente un modo nuovo di fare musica “dal vivo” che però manifesta la vicinanza di Benji e Fede ai propri fan e la voglia di non rimandare un appuntamento così imperdibile.

Concerto da casa per Benji e Fede

A comunicare il cambio di programma per il concerto del 3 maggio, sono stati gli stessi Benji e Fede attraverso i propri social ufficiali.

Ecco il messaggio pubblicato per i fan:

Il 3 maggio doveva essere il nostro concerto, la festa che ci avrebbe riuniti tutti sotto un unico cielo: quello dell’Arena di Verona.

Con questa piccola iniziativa vogliamo comunque celebrare il nostro percorso con voi che ci avete sempre sostenuto. Speriamo di potervi regalare un momento di gioia e spensieratezza

La novità più interessante del concerto evento è che i fan sono stati invitati a votare per le canzoni preferite che vorranno ascoltare durante la diretta del concerto. A grandi voti sono state scelte, come prime canzoni della scaletta New York, Non è Da Te, Buona Fortuna e Magnifico Difetto.

Per chi si stesse chiedendo cosa fare con i biglietti precedentemente comprati per il concerto all’Arena di Verona, questi resteranno validi per una prossima data, che ancora non è stata comunicata da Benji e Fede, ma che ci sarà comunque, appena la situazione sanitaria italiana lo renderà possibile.

Se invece state aspettando l’uscita di Naked, il libro di Benji e Fede, la data da segnare sul calendario è quella del 5 maggio!

Cosa ne pensi di questo concerto da casa? Sei soddisfatto di questa prima scaletta di canzoni? Faccelo sapere nei commenti alla fine dell’articolo.