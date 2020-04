Il singolo di Cesare Cremonini “Giovane Stupida” rientra tra i brani inediti contenuti all’interno del suo “The Best Of” e dopo averlo rilasciato ufficialmente lo scorso Febbraio, è arrivato ora anche il suo video ufficiale.

Il brano è dedicato alla fidanzata Martina Maggiore che appare nel video come coprotagonista di quella che a tutti gli effetti può essere definita una commedia sentimentale. La volontà di renderla tutto tranne che banale ha dato vita a un progetto più esteso rispetto ai più comuni video.

Le riprese erano iniziate i primi di Marzo ma sono state inevitabilmente sospese solo alcuni giorni dopo. Nonostante la difficoltà di portare avanti un progetto simile a distanza, Cesare ha voluto continuare con l’idea originale anche se questo avrebbe voluto dire posticipare l’uscita del video che in un condizioni normali li avrebbe tenuti occupati per poco più di una settimana. Ci sono voluti invece quasi due mesi per realizzarlo.

“Abbiamo continuato lavorando via Skype, condividendo ogni notte gli schermi durante tutte le fasi di lavorazione 3D e di montaggio […] Mille volte ci siamo chiesti se fosse opportuno uscire con un video così allegro, pop e surreale, in questo momento. Ma devo ammettere che i primi a ritrovare il sorriso ogni giorno, guardando le immagini di questo video, eravamo proprio noi!”

Un universo visivo e musicale del tutto innovativo che per cinque minuti porta il pubblico all’interno di un mondo tanto surreale per la sua rappresentazione, quanto attuale per la descrizione della vita di coppia, il tutto contornato dall’ironia con la quale si vuole raccontare la differenza di età tra i due.

“È il primo video musicale che guarda al futuro senza piegare la testa. È il frutto del lavoro di decine di professionisti del mondo della musica e dei video che in tutto questo periodo, senza dire una parola, non hanno mollato un attimo perché guidati dalle idee, che vivono e generano nuova vita”

Con queste parole il cantante ha voluto rendere omaggio al team di lavoro grazie al quale ha potuto dare a “Giovane Stupida” il video che desiderava.

Dateci un’occhiata e fateci sapere se l’avete trovato di vostro gradimento!