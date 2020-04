Il regista cinematografico Dario Argento, durante un’intervista esclusiva a Repubblica, ha parlato del suo ritorno sul grande schermo con la pellicola “Occhiali Neri”, le cui riprese sarebbero programmate per l’autunno inoltrato.

Ovviamente data la situazione venutasi a creare a causa dell’emergenza COVID-19 i tempi potrebbero allungarsi ma il progetto esiste ed è in lavorazione da parecchi anni. Non ha voluto rivelare dettagli in merito, ma ha confermato che sarà “un ritorno al giallo” e che vedrà come protagonista la figlia Asia.

Il regista ha tuttavia rivelato un dettaglio che ha generato molto rumore, soprattutto sulla scena musicale. Ci sarà infatti il gradito ritorno di un duo che ha fatto la storia della musica elettronica: i Daft Punk. Saranno loro a firmare la colonna sonora del film di Argento.

“Da alcuni amici francesci hanno saputo che giravo un nuovo film e mi hanno telefonato. Sono miei estimatori, conoscono tutto il mio cinema”

Non sarà il primo approccio verso la colonna sonora di una pellicola cinematografica per il duo francese che ha curato nel 2010 quella di “Tron: Legacy”. Tuttavia questo rappresenterebbe un vero e proprio ritorno dopo alcuni anni di silenzio: il loro ultimo album “Random Access Memories” risale al 2013, mentre la loro ultima collaborazione risale al 2016 con The Weeknd. Avevano prodotto infatti due dei brani presenti nel disco di successo di quest’ultimo, “Starboy”.

Inevitabilmente si è accesa la curiosità su come un sound elettronico e più dance come quello dei Daft Punk troverà la sua collocazione in un film giallo di Argento. Ma per saperlo il pubblico dovrà attendere ancora parecchio.