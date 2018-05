7 colpi di scena delle serie Tv che hanno cambiato il corso degli eventi.

Alcune delle scene più assurde, più drammatiche, più folli delle serie Tv, quelle che ci hanno da sempre lasciati col fiato sospeso, con gli occhi sbarrati e le mani sul viso, non lr troviamo sempre nei finali di stagione. I colpi di scena non mancano anche durante gli episodi intermedi, rendendo l’attesa per quelli successivi così… eterna!

Scene strabilianti che hanno cambiato le carte in tavola, garantendo così la visione della serie Tv da parte del pubblico. Gli sceneggiatori a volte mescolano le carte e non sempre i colpi di scena si ritrovano necessariamente nel finale di stagione.

Ecco una lista di 7 dei più grandi colpi di scena delle serie Tv:

1 – Il Trono di Spade – La caduta di Bran

Il Trono di Spade ha così tanti colpi di scena che non basterebbe una lista da 10 per elencarli tutti. Ragion per cui si è scelto uno dei migliori della prima stagione. Nello specifico, la chiusura del primo episodio vede i fratelli Lannister, Jaimie e Cersei, in scene incestuose, e il piccolo Stark li scopre. Jaimie lo lancia giù dalla finestra della torre, su cui si era arrampicato il piccolo Bran. E lì si conclude l’episodio lasciando il pubblico di stucco.

2 – O.C. – Marissa è morta?

La soap ambientata in California, O.C., ha avuto parecchi momenti drammatici nel corso delle sue quattro stagioni, e molti colpi di scena davvero folli. Ma quello più importante e di rilievo è accaduto nella prima stagione. Durante l’episodio 7, Ryan, Marissa e il gruppo vanno a festeggiare la fine dell’estate in Messico. La festa prende una brutta piega quando Marissa assume antidolorifici e alchool, arrivando così ad un collasso. L’episodio si conclude con Ryan che cerca di svegliarla, e l’intero pubblico rimane sospeso per il colpo di scena, forse uno dei più grandi colpi di scena nella storia delle serie Tv – Marissa è morta, o no?

Bene, il pubblico è rimasto in attesa, disperato, fino a scoprire la verità continuando a vedere la serie tv. La dinamica dello show è cambiata drasticamente, ma è ciò che volevano gli sceneggiatori.

3 – Friends – Il bacio tra Ross e Rachel

L’episodio sette della seconda stagione di Friends, include uno dei punti culminanti della serie, il colpo di scena più sperato. E’ il momento in cui Ross entra nel Central Perk, il locale frequentato dai personaggi, prende Rachel tra le braccia e la bacia, portando così a termine la trama di un’intera stagione, probabilmente la più significativa della serie.

4 – Buffy – L’ammazzavampiri – Angel di nuovo cattivo

Questo è di sicuro il colpo di scena che è entrato nei ‘traumi adolescenziali’ dei fan di Buffy. Joss Whedon ha saputo rendere indimenticabile la minaccia soprannaturale della serie, con l’episodio della perdita dell’anima di Angel che, dormendo con Buffy per la prima volta, torna ad essere un mostro spietato. Dopo aver vissuto un ‘perfetto momento di felicità’, il ragazzo diventa Angelus, uno dei vampiri più feroci di tutta la storia. Un colpo di scena degno della chiusura di stagione, che ha guadagnato la visione di altri nove episodi durante la seconda stagione.

5 – Doctor Who – E’ stata rivelata River

L’episodio in questione è stato intitolato Surprise, la serie è la numero sei di Doctor Who. L’episodio di metà stagione A Good Man Goes To War, è uno degli episodi più importanti di Who. Nonostante ciò, Steven Moffat ha riservato uno dei momenti più belli per la fine.

6 – The Walking Dead – La tua proprietà adesso appartiene a Negan

L’apice del finale di metà stagione è in The Walking Dead, quando arrivano le nuove regole dettate da Negan, con la prima menzione del personaggio e la presenza di Daryl, Abraham e Sasha. La scena si svolge lungo una strada, in cui i tre personaggi più duri e folli della serie vengono minacciati da un cattivo non ancora conosciuto nella serie. Cosa succede dopo? Ecco, è esattamente questo il punto, la seconda parte della serie lo rivelerà.

7 – Breaking Bad – Walt ha un esaurimento

Walter White, personaggio principale di Breaking Bad, durante l’episodio 11 della quarta stagione, ha un disperato bisogno di soldi, la minaccia da contrastare è Gus Fring, il boss del giro d’affari di droga. Walt ha qualche soldo nascosto per le sue attività criminali, ma Skyler, sua moglie, ha dato via tutto. Avrebbe dovuto essere un modo per proteggere la sua famiglia, ma questo gesto ha portato a delle implicazioni terrificanti. Walt ha un completo esaurimento, passa dalle lacrime alle risate sfrenate, è in stato di shock.

I colpi di scena di Breaking Bad sono tantissimi, uno più sorprendente dell’altro, ma molti fan considerano questo momento come il più degno dell’interruzione di stagione, e come il migliore dell’intero show.