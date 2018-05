Ariana Grande e Nicki Minaj in un’anteprima di “The Light is Coming”: guarda il video

La nuova collaborazione tra Ariana Grande e Nicki Minaj ha ora un titolo: si tratta del brano “The Light is Coming”. A rivelarlo, uno snippet pubblicato si Instagram

Ariana Grande ha scelto Instagram per dare un’importante notizia ai suoi fan: il duetto che farà in collaborazione con Nicki Minaj è quello della canzone “The Lights is Coming“. Nel breve video pubblicato sul profilo ufficiale di Ariana, mostra l’artista che canta un paio di frasi della canzone, senza però rivelare molto altro.

Si tratta di una piccola anteprima, in attesa dell’arrivo di “Sweetener“, il nuovo album di Ariana Grande in arrivo il prossimo 20 luglio con etichetta Republic Records.

Non è la prima volta che Ariana e Nicki collaborano in un duetto, come con “Bang Bang“, realizzata a tre voci insieme a Jessie J nel 2014, “Side To Side” nel 2016 e ora “The Light is Coming“. Siamo sicuri che anche questa volta la collaborazione è destinata al successo.

L’Album “Sweetener”

L’album “Sweetener” sarà il quarto in studio per Ariana Grande e, secondo i primi dati, conterrà circa 15 brani. Per il momento sappiamo che saranno presenti nel disco, insieme alla titletrack, il primo singolo “No Tears Left To Cry“, “Raindrops”, “God Is a Woman”, “R.E.M.”, “Get Well Soon” e infine il duetto con Nicki Minaj “The Light Is Coming”.

In attesa dell’uscita di “Sweetener” il prissimo 20 luglio, ecco il video postato da Ariana con l’anteprima del duetto.