Il nuovo singolo di Laura Pausini è il preferito di sua figlia, ecco quando uscirà

Confermato il nuovo singolo di Laura Pausini che uscirà il primo giorno di giugno. In arrivo E.Sta.A.Te

In previsione della bella stagione, anche Laura Pausini non resiste al lancio di una canzone cucita addosso all’estate in arrivo. Si tratta di E.Sta.A.Te, un titolo che usa proprio il gioco di parole per fare allusione alla bella stagione, ma anche ad altro.

Il nuovo singolo, scritto da Virginio Simonelli ed estratto dall’album “Fatti Sentire“, arriverà in radio il prossimo 1 giugno, per la gioia della figlia della Pausini, Paola, che pare amarla particolarmente. E.Sta.A.Te arriva dopo i precedenti singoli “Frasi a Metà” e “Non è detto“.

Laura Pausini – Tour

E.Sta.A.Te pare sia perfetta anche per dare il via al lungo tour di Laura Pausini che avrà inizio con le due date del 21 e 22 luglio al Circo Massimo di Roma. Dopo queste due prime date italiane, il tour si sposterà nel resto del mondo, per tornare nel nostro Paese soltanto a settembre con un tour nei palasport e ben tre date all’Arena di Verona.

Un momento di grande successo per Laura Pausini che, a parte il successo dei suoi ultimi lavori, ha anche partecipato come giudice nella versione spagnola del talent X-Factor.

La cantante riceverà anche i premi del Wind Music Awards per il successo di vendita dell’ultimo album di inediti.