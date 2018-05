Kylie Minogue “Golden”: guarda il video ufficiale (Testo & traduzione)

Kylie Minogue ha pubblicato il video ufficiale della sua canzone “Golden”. Guardalo ora con testo e traduzione

Kylie Minogue ha pubblicato nelle ultime ore il video ufficiale di “Golden“, il singolo dell’omonimo album uscito poco tempo fa. Per l’occasione l’artista pop australiana si è lasciata immortalare nella clip video con tanti vestiti diversi e pieni di luccichii: in alcune scene indossa un vestito di paiettes rosse mentre danza su di una spiaggia , in altre un vestito verde mentre si rotola su un letto.

Da apprezzare le scene in cui Kylie Minogue viene ripresa in primo piano con un trucco molto naturale e quasi inesistente, che la mostra in tutta la sua semplicità e bellezza.

Un video molto semplice, ma che accompagna bene la musica e il testo di “Golden“, una canzone orecchiabile, ma di sicuro non la più memorabile di Minogue. Voi cosa ne pensate?

“Golden” di Kylie Minogue – testo

Your feet move just like a dancer

Your soul beats just like a drum

Tomorrow has all the answers

Today says we’ve just begun

Don’t you feel the sun on your face?

Hopeful hearts of the human race

Shining down from above

We’re golden

Burn like the stars, stay golden

Straight from your heart

With a voice sayin’ “I’ll never give in”

Get knocked down, back up again

We’re golden, golden

That’s who we are

Live your life like you’re stealing

Every little moment in time

Infinity goes on forever

Lay your life on the line

Don’t you feel the sun on your face?

Hopeful hearts of the human race

Wrapped in the arms of love

We’re golden

Burn like the stars, stay golden

Straight from your heart

With a voice sayin’ “I’ll never give in”

Get knocked down, back up again

We’re golden, golden

That’s who we are

We’re not young, and we’re not old

We’re the stories not yet told

Won’t be bought and can’t be sold

We are golden

We’re golden

Burn like the stars, stay golden

Straight from your heart

With a voice sayin’ “I’ll never give in”

Get knocked down, back up again

We’re golden, golden

That’s who we are

Traduzione

I tuoi piedi si muovono proprio come un ballerino

la tua anima batte proprio come un tamburo

il futuro avrà tutte le risposte

il presente dice che abbiamo appena iniziato

Non senti il sole sul tuo viso?

cuori speranzosi della razza umana

che splendono dall’alto

Siamo dorati

bruciamo come stelle, restiamo dorati

dritto dal tuo cuore

con una voce che dice “non mi arrenderò mai”

veniamo messi al tappeto, ci rialziamo

siamo dorati, dorati

ecco cosa siamo

Vivi la tua vita come se stessi rubando

ogni piccolo momento in tempo

l’infinità va avanti per sempre

poggi la tua vita al limite

Non senti il sole sul tuo viso?

cuori speranzosi della razza umana

che splendono dall’alto

Siamo dorati

bruciamo come stelle, restiamo dorati

dritto dal tuo cuore

con una voce che dice “non mi arrenderò mai”

veniamo messi al tappeto, ci rialziamo

siamo dorati, dorati

ecco cosa siamo

Non siamo giovani e non siamo vecchi

siamo le storie non ancora raccontate

non saremo comprati e non possiamo essere veduti

siamo dorati

Siamo dorati

bruciamo come stelle, restiamo dorati

dritto dal tuo cuore

con una voce che dice “non mi arrenderò mai”

veniamo messi al tappeto, ci rialziamo

siamo dorati, dorati

ecco cosa siamo