È ufficiale! Dopo settimane di speculazioni, Katy Perry ha confermato che il suo quinto album uscirà il 31 maggio 2019 e si chiamerà “Never Really Over.”

La cantante ha svelato la cover ufficiale sui social media questa mattina (28 maggio 2019) e nell’immagine possiamo ammirare la pop star con una parrucca biondo/arancione e un trucco abbinato.

La copertina è molto artistica e speriamo che rifletta la qualità che troveremo nel prossimo album. Per ora non abbiamo sentito nemmeno un secondo del disco, ma chi lo ha ascoltato in anteprima, lo ha descritto come un grande ritorno per Katy Perry.

Never Really Over è un album tanto atteso. Katy non pubblica un singolo da solista da ben 2 anni, se escludiamo la sua recente canzone a tema natalizio.

Certamente ha provato a non farci mancare nulla… di recente ha collaborato alla realizzazione del remix “Con Calma“, che è in cima alle classifiche musicali di tutto il mondo.

Voi cosa vi aspettate da Never Really Over? Dopo il deludente album Witness, Katy ha qualcosa da farsi perdonare.