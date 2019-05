Dopo un inizio 2019 piuttosto silenzioso, la pop music è finalmente entrata in azione questa settimana.

Katy Perry pubblicherà il suo quinto album “Never Really Over“, mentre Miley Cyrus ci consegnerà un mixtape intitolato She Is Coming. Camila Cabello non sarà da meno dato che rilascerà una nuova canzone dal titolo “Find U Again” con Mark Ronson. Il produttore britannico ha confermato sui social media che la collaborazione verrà rilasciata il 30 maggio 2019.

Sarà interessante capire se “Find U Again” avrà la stessa qualità dei singoli precedenti dei due artisti. Conoscendoli ipotizziamo di si.

Clicca qui per vedere il post con cui Mark Ronson ha annunciato Find U Again.