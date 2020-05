Elettra Lamborghini non arresta il suo successo, che si conferma anche con un brano nuovo di zecca dal titolo Hola Kitty pubblicato a sorpresa nelle ultime ore e fatto in collaborazione con Bizzey e La$$a.

Dopo aver guadagnato il Disco di Platino con la canzone presentata a Sanremo Musica (E il resto scompare), Elettra torna un po’ più alle sue origini, musicalmente parlando, con una canzone in spagnolo che è un mix tra musica elettronica e ritmi latini che entrano prepotentemente nella testa e rimangono lì fissi.

Insomma, appare già abbastanza chiaro, Hola Kitty, già ben accolto da tutti i fan della Lamborghini, è un nuovo successo che innalza Elettra a vera regina del tormentone.

Il significato di Hola Kitty

Il testo di Hola Kitty, scritto dalla stessa Elettra insieme al dj olandese Bizzey, è un vero e proprio richiamo amoroso a tema felino. Elettra infatti cantando porta avanti un dialogo con un ragazzo chiamandolo “mio bel gattino” o con appellativi molto simili.

Un testo sensuale e scherzoso, quello di Hola Kitty, che non ha certo un significato profondo, ma vuole essere più che altro una canzone leggera da ascoltare e riascoltare in spiaggia.

Così Elettra Lamborghini sforna il primo tormentone dell’estate, e da quanto dichiarato sulla sua pagina Instagram ufficiale, questa sarà solo la prima sorpresa. In arrivo altre chicche che ci faranno vivere, come la cantante scrive, un’estate molto hot!

Se anche tu ti sei fatto conquistare dal ritmo felino di Elettra Lamborghini, e hai già ascoltato e riascoltato Hola Kitty, lascia un commento alla fine dell’articolo, dopo aver letto il testo e la traduzione della canzone.

Il testo di Hola Kitty di Elettra Lamborghini

Elettra

LA-LA-LA-LA-LA$$A, ¿qué pasa?

Elettra Lamborghini

Hol-Hol-Hol-Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ah)

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ah)

Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ah)

Hol-Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)

¿Quiere’-Quiere’ rasguñar? ‘Tonce pégate más

Quiere tocarme, no quiere más na’, más na’, más na’

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)

Ho-Ho-Ho-Hola kitty, kitty, kitty, kitty bam-bam

Yo soy la gatita que tú quiere’ guayar (Mmm-hmm)

Me vengo fácil cuando tú me llama’ (Ajá)

No me gusta el agua, pero tú siempre me mojas (No)

Pa’ ti no soy un tabú, ven embárrame este tattoo

Des-Desde Italia hasta Perú

Vamo’ a montar un revolú

Hol-Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty, kitty

Hol-Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty, kitty

Ven aquí, ven aquí, ven aquí (Ven aquí)

Ven aquí, ven aquí, ven aquí

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ah)

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá, ajá)

Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ah)

Hol-Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)

¿Quiere’-Quiere’ rasguñar? ‘Tonce pégate más

Quiere tocarme, no quiere más na’, más na’, más na’

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)

Soy yo un puero (Wow)

Puero, puero, puero, puero, puero (Wow)

Klim in die paal voor dinero (Mira)

Dat ding in m’n broek da’s pas net zo

Tú-Tú-Tú sabe’, I like it mala

Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bitch, ik wil je lala (Ey, ey, ey, ey, ey)

Herken de stijl, ik ben de vader (Wow, wow, wow, wow, wow)

Kom hier met je Hello Kitty-ondergoed (Rrra)

Kom zitten op m’n tollie, doet je wanden goed (Yeah)

Ik ga niet liegen, je hebt een kitty die niet onderdoet (Oh)

Hol-Hol-Hol-Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá, ajá)

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ah)

Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ah)

Hol-Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)

¿Quiere’-Quiere’ rasguñar? ‘Tonce pégate más

Quiere tocarme, no quiere más na’, más na’, más na’

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá, ajá)

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)

Traduzione

Elettra

LA-LA-LA-LA-LA $$ A, come va?

Elettra Lamborghini

Cia-cia-cia-cia-ciao gattino, gattino, gattino, gattino (Ah)

Ciao gattino, gattino, gattino, gattino (Ah)

Cia-ciao gattino, gattino, gattino, gattino (Ah)

Cia-cia-ciao gattino, gattino, gattino, gattino (uh-huh)

Vuoi-vuoi grattare? Quindi attacca di più

Vuoi toccarmi, non vuoi di più no, di più no, di più no

Ciao gattino, gattino, gattino, gattino (uh-huh)

Ciao gattino, gattino, gattino (uh-huh)

Cia-cia-cia-cia-coia gattino, gattino, gattino, gattino bam-bam

Sono la gattina che tu vuoi fare ubriacare (Mmm-hmm)

Vengo facilmente quando mi chiami ‘(Aha)

Non mi piace l’acqua, ma mi bagni sempre (No)

Per te non sono un tabù, vieni a imbrattare questo tatuaggio

Da-Dall’Italia al Perù

Facciamo un giro

Ciao-ciao-ciao gattino, gattino, gattino, gattino, gattino

Ciao-ciao-ciao gattino, gattino, gattino, gattino, gattino

Vieni qui, vieni qui, vieni qui (vieni qui)

Vieni qui, vieni qui, vieni qui

Ciao gattino, gattino, gattino, gattino (Ah)

Ciao gattino, gattino, gattino, gattino (uh-huh-uh-huh)

Cia-ciao gattino, gattino, gattino, gattino (Ah)

Cia-cia-ciao gattino, gattino, gattino, gattino (uh-huh)

Vuoi-vuoi grattare? Quindi attacca di più

Vuoi toccarmi, non vuoi di più no, di più no, di più no

Ciao gattino, gattino, gattino, gattino (uh-huh)

Ciao gattino, gattino, gattino, gattino (uh-huh)

Sono un ragazzo (Wow)

Ragazzo,ragazzo, ragazzo, ragazzo, ragazzo (Wow)

?

Tu-Tu-Sai , mi piaci tanto

Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bitch, ?

?



Ciao-cia-cia-ciao gattino, gattino, gattino, gattino (uh-huh-uh-huh)

Ciao gattino, gattino, gattino, gattino (Ah)

Cia-ciao gattino, gattino, gattino, gattino (Ah)

Cia-cia-ciao gattino, gattino, gattino, gattino (uh-huh)

Vuoi-vuoi grattare? Quindi attacca di più

Vuoi toccarmi, non vuoi di più no, di più no, di più no

Ciao gattino, gattino, gattino, gattino (uh-huh-uh-huh)

Ciao gattino, gattino, gattino, gattino (uh-huh)