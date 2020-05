Dopo aver rilasciato solo alcuni giorni fa il primo singolo “Power”, Ellie Goulding ci parla finalmente del nuovo album annunciandone titolo, copertina e tracklist.

Si intitolerà “Brightest Blue” e sarà un doppio album, diviso in due parti, che potremo ascoltare il prossimo 17 Luglio.

Copertina di Brightest Blue

Il suo quarto progetto discografico comprenderà 18 tracce. 13 di queste faranno parte della sezione che riprende il titolo dell’album e racconteranno il lato più vulnerabile della cantante, così come il processo che l’ha portata a crescere e diventare la donna che è oggi. Il primo brano, “Start” sarà una collaborazione insieme a Serpentwithfeet.

Le rimanenti 5 tracce saranno incluse nella sezione intitolata “EG.0” dove saranno presenti i brani già presentati al pubblico “Worry About Me” e “Hate Me”, così come “Close to Me” in cui troviamo l’aggiunta del dj Diplo e l’inedito “”Slow Grenade” insieme al cantante Lauv. In questa seconda parte troveremo il lato più sicuro e forte di Ellie che mostrerà la confidenza trovata.

Tracklist completa di “Brightest Blue”, il nuovo album di Ellie Goulding.

Side 1 – Brightest Blue

1. Start [ft. serpentwithfeet]

2. Power

3. How Deep Is Too Deep

4. Cyan

5. Love I’m Given

6. New Heights

7. Ode to Myself

8. Woman

9. Tides

10. Wine Drunk

11. Bleach

12. Flux

13. Brightest Blue

Side 2 – EG.0

1. Overture

2. Worry About Me [ft. blackbear]

3. Slow Grenade [ft. Lauv]

4. Close to Me (with Diplo) [ft. Swae Lee]

5. Hate Me (with Juice WRLD)

L’ultimo disco rilasciato da Ellie, “Delirium”, risale al 2015. Da allora la cantante ha pubblicato solo alcuni singoli isolati, prendendosi il tempo necessario per lavorare al nuovo progetto e per dedicarsi alla vita privata. Ma il pubblico non dovrà aspettare ancora molto per poter ascoltare il nuovo album che ricordo sarà disponibile nei negozi e negli store digitali dal 17 Luglio.