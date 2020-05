Solo poche ore ci separano dall’ascolto di “Chromatica”, il tanto atteso nuovo album di Lady Gaga che sarà disponibile a partire dalla mezzanotte. In attesa pero’ la cantante ha deciso di regalare al pubblico in anteprima un altro brano tratto da esso.

Dopo “Stupid Love” e “Rain on Me” arriva la collaborazione con il gruppo K-Pop delle Blackpink “Sour Candy”. Un brano che rappresenta l’incontro perfetto degli stili che caratterizzano le artiste, dando vita a un brano pop dance che continua a seguire la scia delle tracce già rilasciate.

Un testo provocatorio che parla della volontà di non essere giudicate dalle dure apparenze. “Se mi dessi tempo allora potrei lasciare spazio per il tuo amore”. Lady Gaga ha lasciato che il gruppo K-Pop desse il proprio contributo al brano, tanto da inserire anche alcune frasi in coreano nel primo verso.

Il gruppo composto da Lisa, Jennie, Jisoo e Rosé si è fatto conoscere a livello internazionale lo scorso anno, battendo record e facendo ballare con il loro brano di successo “Kill This Love”. La collaborazione con l’icona pop è nata proprio per volere di quest’ultima, che le ha contattate per lavorare insieme e che è rimasta impressionata dalle loro voci e dal loro carisma.

“Sour Candy” ci dà modo di avere un quadro più ampio sullo stile di “Chomatica”, che punta alla pop dance ispirandosi agli anni ’90 e ai primi anni 2000. Dopo quella con Ariana Grande e le Blackpink manca da ascoltare una sola collaborazione presente nell’album: quella con Elton John.

Ormai manca davvero poco, Lady Gaga ci inviterà nel mondo di “Chromatica” che potremo visitare dalla mezzanotte di oggi. Prima di augurarvi un buon ascolto vi invito, come sempre, a darci la vostra opinione su “Sour Candy” lasciandoci un commento a riguardo.

Traduzione di Sour Candy di Lady Gaga e Blackpink

[Ritornello]

Sono una caramella acra, così dolce poi divento un po’ arrabbiata

Caramella acra, già, già, già, già, già

Sono davvero psyco, ti faccio diventare matto quando abbasso le luci

Caramella acra, già, già, già, già, già

[Verso 1]

Chiedimi di essere gentile e sarà ancora più cattiva

Sarai imbarazzato da un’espressione inaspettata

Tu sei quello che mi convince con parole ideali

Se mi vuoi sistemare, allora lasciamoci qui e ora

Perchè ti tengo con i miei occhi senza limiti

Se guardi più vicino, sembra che non ci sia scelta

Uh huh, uh huh

(Oh, oh, oh, oh)

[Intermezzo]

Sono dura all’esterno

Ma se mi dessi tempo

Allora potrei lasciare spazio al tuo amore

Sono dura all’esterno

Ma se guardassi dentro, dentro, dentro



[Verso 2]

Posso essere incasinata ma so cosa succede

Tu vuoi un vero assaggio, almeno non sono falsa

Vieni, vieni, scartami

Vieni, vieni, scartami

Ti mostrerò cosa sono

Chiudi gli occhi, non sbirciare

Ora sono svestita

Scarta la caramella acra

Vieni, vieni, scartami

Vieni, vieni, scartami

Dai, caramella acra

(Oh, oh, oh, oh)

[Intermezzo]

Sono dura all’esterno

Ma se mi dessi tempo

Allora potrei lasciare spazio al tuo amore

Sono dura all’esterno

Ma se guardassi dentro, dentro, dentro

[Ritornello]

Sono una caramella acra, così dolce poi divento un po’ arrabbiata

Caramella acra, già, già, già, già, già

Sono davvero psyco, ti faccio diventare matto quando abbasso le luci

Caramella acra, già, già, già, già, già

[Outro]

Dai un morso, dai un morso

Ca-caramella acra

Dai un morso, dai un morso

Ca-caramella acra

Dai un morso, dai un morso

Ca-caramella acra

Dai un morso, dai un morso

Ca-caramella acra

Testo di Sour Candy di Lady Gaga e Blackpink

[Chorus]

I’m sour candy, so sweet then I get a little angry, yeah

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I’m super psycho, make you crazy when I turn the lights low

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 1]

Ask me to be nice and then I’ll do it extra mean

뜻밖으 표정 하나에 넌 당황하겠지

이상적이란 말들로 날 포장한 건 너야, 너야

If you wanna fix me, then let’s break up here and now

거리낌 없는 눈빛에 넌 거릴 두니까

툭 까보면 어김없이 소릴 질러

Uh-huh, uh-huh

(Oh, oh, oh-oh)

[Refrain]

I’m hard on the outside

But if you give me time

Then I could make time for your love

I’m hard on the outside

But if you see inside, inside, inside



[Verse 2]

I might be messed up, but I know what’s up

You want a real taste, at least I’m not a fake

Come, come, unwrap me

Come, come, unwrap me

I’ll show you what’s me

Close your eyes, don’t peek

Now I’m undressing

Unwrap sour candy

Come, come, unwrap me

Come, come, unwrap me

Come on, sour candy

(Oh, oh, oh-oh)

[Refrain]

I’m hard on the outside

But if you give me time

Then I could make time for your love

I’m hard on the outside

But if you see inside, inside, inside

[Chorus]

I’m sour candy, so sweet then I get a little angry, yeah

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I’m super psycho, make you crazy when I turn the lights low

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah

[Outro]

Take a bite, take a bite

So-sour candy

Take a bite, take a bite

So-sour candy

Take a bite, take a bite

So-sour candy

Take a bite, take a bite

Sour candy