I Maneskin tornano al lavoro per il nuovo album che sarà pronto per il 2021. Questo è quanto la band formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, ci fa sapere tramite la pagina Instagram ufficiale.

Dopo questo periodo di pausa che non li ha visti presenti sul panorama musicale, finalmente arrivano nuove idee e nuove canzoni, e noi non vediamo l’ora di vedere cosa tireranno fuori.

I Maneskin dopo l’album Il Ballo della Vita del 2018, e dei successi come Morirò da Re e Torna a Casa, non hanno pubblicato altra musica, quindi quello del 2021 sarà il secondo attesissimo album.

L’annuncio del nuovo album dei Maneskin

L’annuncio per il nuovo album del 2021 è arrivato dagli stessi Maneskin, che pubblicando una foto di gruppo hanno scritto

“Da oggi siamo di nuovo in studio, siamo tornati finalmente insieme, per riscrivere chi siamo. La nostra musica non può essere fatta al computer, abbiamo bisogno di stare insieme, guardarci, confrontarci e anche scontrarci.

Oggi rimettiamo mano all’album che uscirà nel 2021!

I Maneskin ci tengono a precisare che non sono fatti per fare le cose in fretta, ma per prendersi il tempo che serve per creare nuove canzoni, per rimanere fedeli a loro stessi e allo spirito musicale che li unisce ormai dal 2015.

Le cose belle hanno bisogno di tempo e soprattutto noi abbiamo bisogno di poterle portare davanti a voi, live. La nostra vera dimensione.

Quindi non abbiate fretta, la vostra attesa sarà più che ripagata.

Per il momento è troppo presto per poter ipotizzare una data d’uscita del nuovo album, ma sicuramente saranno gli stessi Maneskin ad aggiornarci sulle date da segnare sul calendario. Non resta che dar loro fiducia e attendere pazientemente che arrivino nuove emozionanti canzoni.

