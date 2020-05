Il film horror Run Sweetheart Run, presentato ed acclamato all’ultima edizione del Sundance Film Festival, salta il passaggio in sala cinematografica per arrivare direttamente su Prime Video.

Il protagonista di Run Sweetheart Run sarà familiare per i fan della serie tv Game of Thrones, si tratta infatti di Pilou Asbæk, che nella serie fantasy ha interpretato il terribile Euron Greyjoy, e che ora ci mostra nel suo nuovo film, il suo lato più oscuro.

La trama di Run Sweetheart Run

La cosa che rende questo horror più scioccante, è che trae ispirazione da un fatto realmente accaduto alla regista che ha diretto la pellicola, Shana Feste.

La trama racconta di un appuntamento al buio tra un ragazzo e una ragazza che si trasforma in pura violenza. Mentre lei tenta di scappare, lui si getta all’inseguimento. Il film non mancherà di scene violente ed esplicite, forse poco adatte a persone facilmente impressionabili.

La regista Shana Feste ha raccontato di aver avuto un’esperienza di questo tipo quando, poco più che ventenne, conobbe un ragazzo che “sulla carta” sembrava perfetto, ma che si rivelò essere molto inquietante e pericoloso. Fu così che, nel bel mezzo della serata, la giovane regista scappò dalla casa in cui era in sua compagnia, senza scarpe, senza telefono e senza borsa. Un’esperienza che la Feste descrive come “terribile e illuminante” e che ha quindi ispirato la trama del film Run Sweetheart Run.

Il cast del film

Accanto al già citato Pilou Asbæk, che qui vedremo in una veste decisamente spaventosa, ci sarà l’attrice Ella Balinska, già conosciuta nel film delle Charlie’s Angels.

Saranno loro infatti i protagonisti, il carvefice e la vittima, che manderanno avanti la storia.

C’è chi l’ha definito un film alla “Get Out che incontra Rosemary Baby“, e con queste premesse, bisogna ammetterlo, la curiosità è tanta, e le aspettative sono alte.

Al momento non c’è ancora un trailer ufficiale in italiano, ma appena sarà disponibile lo renderemo noto. Per fortuna il film, grazie alla distribuzione su Prime Video arriverà subito in tutto il mondo, permettendoci di vederlo senza dover aspettare mesi o addirittura anni.

