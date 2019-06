“E’ stata un’esperienza incredibile, sono eternamente grata per questa opportunità e non vedo l’ora che tutti possiate ascoltare la musica e vedere questo film fenomenale”

“L’ultimo Charlie’s Angels è uscito 18 anni fa, ci sono veramente tanti giovani che non hanno mai visto quei film. Quindi le stiamo, in un certo senso, rintroducendo a nuovi possibili fan e allo stesso tempo stiamo ricordando a chi le ha sempre amate il perchè le amassero.”

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.