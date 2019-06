La star di Superman Henry Cavill interpreterà il ruolo di Sherlock Holmes nel nuovo film “Enola Holmes” che ha come protagonista la sorellina del famoso investigatore.

Dopo le dichiarazioni che vedono nei panni della protagonista del film Millie Bobby Brown (Eleven di Stranger Things), accanto ad Helena Bonham Carter, finalmente scopriamo chi darà il volto al famoso investigatore nato dalla penna di Arthur Conan Doyle.

Henry Cavill è reduce da diversi ruoli di successo, come la sua interpretazione di Superman nei film L’uomo d’acciaio, Batman vs. Superman: Dawn of Justice e come ultimo Justice League.

Da super eroe a super investigatore il passo è stato dunque breve, anche se nel film “Enola Holmes” non sarà certo lui il protagonista.

La trama di Enola Holmes

Il film “Enola Holmes“, che verrà diretto da Harry Bradbeer, è stratto dalla serie di romanzi The Enola Holmes Mysteries scritto da Nancy Springer.

La storia ha come protagonista Enola, la sorella minore dei più famosi fratelli Holmes, Sherlock e Mycroft. La giovane, ma non meno talentuosa Holmes, è a sua volta investigatrice, e al talento di famiglia è perciò legato anche l’intuito femminile.

Nei libri Enola ha circa 20 anni e, invece di frequentare la scuola di lusso, come tutti credono, si perde in storie e misteri irrisolvibili, a caccia di soluzioni brillanti.

Cosa ne pensate di Henry Cavill nei panni del grande Sherlock Holmes? A nostro avviso l’attore promette bene, anche se ad attirare di più l’attenzione sarà sicuramente Milli Bobby Brown.

Per quanto riguarda Cavill, presto potremo rivederlo anche nella serie Netflix The Witcher, che dovrebbe arrivare il prossimo dicembre.