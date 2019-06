L’uscita di Jumanji 3 si avvicina, e finalmente pare che il terzo capitolo della saga abbia un titolo ufficiale e un trailer alle porte.

Pare che il titolo ufficiale del film sarà “Jumanji: The Next Level“, titolo che sottolinea quello che è lo spirito ludico della trama e che, a nostro avviso, suona davvero bene.

Jumanji: The Next Level, che vedrà il ritorno di The Rock e compagnia, segue il precedente capitolo Jumanji: Benvenuti nella Giungla uscito nel 2017 e pare che renderà noto il suo primo trailer insieme a quello di Spider-Man: Far From Home il 2 luglio.

La trama e il cast di Jumanji 3

Per quanto riguarda la trama del terzo capitolo di Jumanji diretto da Jake Kasdan, le informazioni restano segrete, e non sappiamo niente di quello che accadrà nel film.

Sappiamo però che gran parte del cast di Jumanji: Benvenuti nella Giungla è stato confermato, come Dwayne “The Rock” Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan.

Jumanji 3 ci porterà anche volti nuovi come quelli di Awkwafina, Danny DeVito, Danny Glover e Dania Ramirez.

Con larrivo del trailer riusciremo di sicuro a capire qualcosa in più della trama e delle avventure che si troveranno ad affrontare i nostri eroi.

Data d’uscita di Jumanji 3

L’uscita del film è prevista per il 13 dicembre 2019 negli Stati Uniti, mentre non conosciamo ancora l’uscita nel nostro Paese.

Ricordiamo che il precedente film della saga ha avuto un grandissimo successo al box office, arrivando a totalizzare 962 milioni di dollari nel mondo. Proprio questo grande successo ha spinto la produzione a tirare fuori un terzo capitolo con gran parte del cast confermato.

Chissà se anche Jumanji: The Next Level riuscirà a conquistare gli spettatori. Non resta che aspettare il primo trailer per farsi un’idea su quella che sarà la storia.