Le ultime dichiarazioni di Laura Pausini hanno lasciato senza parole i tantissimi fan che la amano e la seguono. Non si tratta di un addio al mondo della musica, piuttosto di un arrivederci che nasce dal bisogno di fermarsi per un attimo e dedicarsi alla vita privata.

Così Laura Pausini ha annunciato il suo allontanamento dalla musica per un periodo definito, due anni, per ritrovare se stessa, per vivere a tempo pieno la sua vita privata, dopo anni di album e tour mondiali.

I motivi dello stop alla musica di Laura Pausini

L’annuncio di Laura Pausini è avvenuto durante il tour che sta affrontando in questo periodo accanto all’amico e collega Biagio Antonacci.

Io dopo questo tour mi fermo per due anni. Non farò dischi. Mi devo un attimo fermare.

Queste le parole della Pausini, che già negli ultimi tempi aveva dato segnali di stanchezza e profonda riflessione. Non molto tempo fa, infatti, la cantante ha raccontato sui social ufficiali un fatto molto intimo e doloroso, il non essere riuscita ad andare alla recita di sua figlia. Queste le sue parole:

Oggi voglio raccontarvi una cosa un po’ personale che spesso non viene presa in considerazione per chi fa un lavoro come il mio perché si pensa sempre che tutto sia facile e semplice per noi cantanti…

I motivi alla base di questo stop vanno quindi cercati nella vita privata di Laura, nel suo bisogno di dedicarsi alla famiglia e ritrovare quei momenti di vita quotidiana che gli impegni lavorativi non le fanno godere.

La delusione e la comprensione dei fan

La reazione dei fan è stata istantanea sui social, tanta la comprensione, ma anche la delusione dei molti che la seguono sempre.

Eppure quello di Laura non è un addio, ma il bisogno di fermarsi per ricaricare le batterie e ripartire ancora più forte di prima. Come infatti ha dichiarato lei stessa, in risposta ad un commento: