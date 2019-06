Due delle voci più particolari della musica italiana si incrociano nel duetto “Lo stretto necessario“, sono Levante e Carmen Consoli, e il risultato è davvero bellissimo.

“Lo stretto necessario” è il nuovo singolo di Levante, che arriva dopo “Andrà tutto bene” per anticipare il nuovo album di inediti dal titolo “Magmamemoria” in uscita ad ottobre.

Tanta Sicilia in questo brano, dove siciliani sono gli autori, Antonio Dimartino e Colapesce insieme alla stessa Levante, così come la grande Carmen Consoli.

Le voci delle due cantanti si fondono e s’intrecciano alla perfezione, in un ritmo che, piano piano genera un crescendo molto intenso di emozioni. Una collaborazione inaspettata, ma riuscita molto bene!

“Lo stretto necessario”: il significato del testo

La canzone è un racconto molto emozionante di speranza per tutto quello che ci circonda. Dopo la fine di un amore (non per forza una relazione, ma qualcosa che prima c’era e poi non c’è più) ci si avvorge sempre delle cose che prima sembravano scontate o di poco conto.

Come se il dolore potesse, amaramente, farci aprire gli occhi sulle cose semplici ma importanti della vita, i dettagli sui quali non ci si è mai soffermati… Lo stretto necessario, per vivere ed essere felici, è intorno a noi, nelle piccole grandi cose.

Sono tanti i riferimenti fatti alla terra di Sicilia in questa canzone che è una vera e propria poesia.

Lo stretto necessario – Testo

Ah-ah, ah-ah, ah-ahh

Oh-oh!

Ah-ah, ah-ah, ah-ahh

Cade giù dal sole un raggio pieno di grazia

Un’apparenza di felicità

Sono pietra lavica i tuoi occhi, mi bruci

Mi allontano e sono sempre qua

E poi ho dovuto scegliere di rinunciare a tutto di te

Ma proverò a difendere lo stretto necessario per me

Le facciate mai finite

Le Madonne chiuse in una teca

Le tende spiegate

Casa mia sembra una nave

Lo stretto necessario

Le vacanze al lido Jolly

Le campagne in fiamme

I primi baci

Gli atti di dolore

I panni stesi ad asciugare al sole

Lo stretto necessario

Ah-ah, ah-ah, ah-ahh

Oh-oh!

Ah-ah, ah-ah, ah-ahh

Nasce dolcemente un fiore pieno di rabbia

Una parentesi di rarità

Dolce come Zagara, la via del ritorno

Di chi parte, resta sempre qua

Perché ho dovuto perderti per ritrovare il bello di te?

Ma proverò a difendere lo stretto necessario che c’è

Le facciate mai finite

Le Madonne chiuse in una teca

Le tende spiegate

Casa mia sembra una nave

Lo stretto necessario

Le vacanze al lido Jolly

Le campagne in fiamme

I primi baci

Gli atti di dolore

I panni stesi ad asciugare al sole

Lo stretto necessario

Ah-ah, ah-ah, ah-ahh

Oh-oh!

Ah-ah, ah-ah, ah-ahh

Le facciate mai finite

Le Madonne chiuse in una teca

Le tende spiegate

Casa mia sembra una nave

Lo stretto necessario

Le vacanze al lido Jolly

Le campagne in fiamme

I primi baci

Gli atti di dolore

I panni stesi ad asciugare al sole

Lo stretto necessario