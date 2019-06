Non ci resta che aspettare per capire meglio di cosa, o forse di chi, stava parlando. Speriamo di riuscire molto presto ad ascoltare le nuove canzoni della nostra Demi!

La canzone “ Solo “, grande successo della scorsa estate, era riferita all’ex Wilmer Valderrama , fotografato da non molto con Nick e Joe Jonas , per il quale c’è aria di nozze. Che la frecciatina di Demi fosse proprio riferita ai suoi ex, nonché collaboratori?

In ogni caso, la storia su Instagram è arrivata dopo un periodo particolarmente attivo sul social per la cantante pop.

Non è chiaro a cosa (o a chi ) si riferisse Demi. Quello che è certo è che la ventiseienne vorrà dirci la sua versione della storia, e non si curerà delle persone che avranno qualcosa da ridire.

