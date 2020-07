Da pochi giorni è stato pubblicato un breve teaser di Baby 3 dove si vedono le due giovani protagoniste della serie tv, ma anche un altro nome è molto atteso nella terza stagione, ed è quello di Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Marco Castoldi, il arte Morgan.

La figlia d’arte (e anche nipote d’arte, visto che suo nonno è il maestro dell’horror nostrano, Dario Argento) è stata già protagonista dei giornali nazionali qualche tempo fa, quando fu beccata a imbrattare i sedili degli autobus con il suo tag, ossia la firma personalizzata che i writers tracciano con le bombolette sui muri.

Riuscirà Anna Lou, con il suo ruolo nella serie tv Netflix, a far dimenticare le sue bravate da ragazzina e farsi apprezzare come giovane attrice?

Chi sarà Anna Lou Castoldi in Baby 3?

Quello che sappiamo riguardo al personaggio della 19enne Anna Lou in Baby 3 è ben poco, ma ci dà già una buona idea di quello che dovremo aspettarci.

Anna Lou interpreterà il ruolo di una ragazza di nome Aurora, e dal look che la cotraddistingue, possiamo già immaginare che si tratterà di una ragazza dall’aspetto più sfrontato ed aggressivo, in confronto alle due protagoniste Ludovica e Chiara.

Magari il ruolo le verrà un po’ cucito addosso, regalandoci un personaggio particolare e sui generis. Per il momento non sappiamo altro, e ci toccherà aspettare l’arrivo della terza stagione di Baby su Netflix a partire da settembre 2020.

In questa terza e ultima stagione della serie tv, arriveremo al nocciolo dello scandalo legato alle baby squillo dei Parioli, con Ludovica e Chiara che si troveranno faccia a faccia con il processo che le vedrà protagoniste, e scoperte agli occhi delle loro famiglie fino ad ora sbadate e assenti. Chi sarà Aurora in tutta questa situazione? Non resta che aspettare per poterlo scoprire. Indubbiamente tutti gli occhi saranno puntati su di lei!

Cosa ne pensi di Anna Lou Castoldi in Baby 3? Lascia un commento per farcelo sapere.