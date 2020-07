Dua Lipa annuncia una collaborazione in arrivo con Madonna e Missy Elliott

Come riferito alcune settimane fa, gli indizi su una possibile collaborazione tra Dua Lipa e Madonna c’erano. Ora abbiamo la conferma che erano anche fondati: è stata proprio la cantante inglese a ufficializzare la notizia informando il pubblico dell’arrivo di un progetto che sarà a dir poco esplosivo.

Dal 14 Agosto sarà disponibile sulle piattaforme digitali il remix del brano “Levitating”, tratto dal suo ultimo album “Future Nostalgia”. Il brano sarà prodotto da The Blessed Madonna e vedrà la straordinaria partecipazione di Madonna ma non solo, sarà presente infatti anche Missy Elliott. Che strike, Dua!

“Sogni che diventano realtà” ha scritto la giovane. Dua non ha fatto mistero di essersi ispirata al sound anni ’80-’90 dell’icona pop per il suo ultimo album, riuscendo in pieno a creare canzoni in grado di riportarci indietro alla disco dance senza pero’ rinunciare a un tocco di modernità. Ma ad affiancare la cantante ci sarà anche un’altra icona della musica rap: Missy Elliott. Il remix sarà invece prodotto dalla dj americana The Blessed Madonna che aveva già lavorato precedentemente con Dua per il brano “Electricity”.

A distanza di un mese da “Hallucinate” arriverà quindi il nuovo singolo tratto da “Future Nostalgia”. “Levitating” andrà a seguire il successo dei precedenti “Don’t Start Now”, “Physical” e “Break My Heart” che continuano a essere tra i brani più ascoltati e trasmessi dalle radio.

Sono certa che il remix di “Levitating” non sarà da meno, con questi presupposti come potrebbe!