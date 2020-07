Tra poco più di un mese si aprirà il Festival di Venezia 2020, e sono stati quindi presentati tutti i film in concorso alla grande kermesse cinematografica che si svolgerà dal 2 al 12 settembre 2020.

Dopo la terribile crisi del settore cinematografico, messo in ginocchio dalle chiusure per la pandemia di Covid-19, il Festival di Venezia si promette di ridare slancio e vigore al settore, e di riportare al cinema tante persone con titoli italiani ed internazionali di grande valore artistico.

La regina del Festival, quest’anno, sarà la bellissima Cate Blanchett, che sarà presente in veste di presidente della giuria. Il film d’apertura e quello di chiusura della kermesse sarnno italiani, e si tratterà di Lacci di Daniele Luchetti, e Lasciami Andare di Stefano Mordini.

Ma andiamo a vedere quali saranno tutti i titoli in concorso nella 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ti anticipiamo che ben 4 film scelti sono italiani (Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, Padrenostro di Claudio Noce, Notturno di Gianfranco Rosi e Le sorelle Macaluso di Emma Dante) mentre 8 sono diretti da donne. Vediamoli nel dettaglio.

I film in concorso al Festival di Venezia 2020

In Between Dying di Hilal Baydarov

Le sorelle Macaluso di Emma Dante

The World to Come di Mona Fastvold

Nuevo Orden di Michel Franco

Amants (Lovers) di Nicole Garcia

Laila in Haifa di Amos Gitai

Dorogie Tovarischi (Dear Comrades) di Andrei Konchalovsky

Spy No Tsuma (Wife Of A Spy) di Kiyoshi Kurosawa

Khorshid (Sun Children) di Majid Majidi

Pieces of a Woman di Kornel Mundruczo

Miss Marx di Susanna Nicchiarelli

Padrenostro di Claudio Noce

Notturno di Gianfranco Rosi

Never Gonna Snow Again di Malgorzata Szumowska

The Disciple di Chaitanya Tamhane

And Tomorrow The Entire World di Julia Von Heinz

Quo Vadis, Aida? di Jasmila Zbanic

Nomadland di Chloé Zhao

