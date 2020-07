I Canova hanno comunicato a sorpresa sui loro account social lo scioglimento sottolineando che «un motivo vero e proprio non c’è» e aggiungendo che «adesso c’è bisogno di un cambiamento». Il gruppo indie nato a Milano si era formato nel 2013 e aveva all’attivo due dischi: “Avete ragione tutti” nel 2016 e “Vivi per sempre” nel 2019. Una delle loro ultime esibizioni risale a febbraio sul palco del Festival di Sanremo insieme alle Vibrazioni.

La band aveva già subito una perdita a settembre del 2019: il bassista Federico Laidlaw aveva lasciato il gruppo. I restanti membri del gruppo Matteo Mobrici, Fabio Brando e Gabriele Prina hanno precisato attraverso un post su Instagram che tutti i concerti in programma non si terranno, e che «a partire dal 2 agosto tutte le informazioni relative a rimborsi o voucher sui biglietti saranno disponibili sui siti di Magellano e Ticketone».

Il gruppo milanese comunica così ai suoi fan la decisione:

“È stata una bellissima storia d’amore. Siamo cresciuti insieme passando anni meravigliosi, dai garage ai grandi palchi, dal nulla a tutto ed è stato perfetto così. Con tutto l’amore che ci avete dato in questi anni è doveroso farvi sapere che un motivo vero e proprio non c’è: ci vogliamo tanto bene, saremo fratelli per sempre, ma adesso c’è bisogno di un cambiamento nelle nostre vite”.

La band sembra accettare con filosofia questa decisione, probabilmente presa a fronte di una mancanza di “affinità elettiva” che fino ad oggi aveva alimentato la loro forza creativa:

“È paradossale, ma sembra di leggere una delle biografie delle band che abbiamo sempre amato: c’è un momento di inizio e un momento di fine, che arriva quando non ci avresti mai pensato[…]. Come sapete, sarebbe dovuto uscire un disco con un tour nuovo che sarebbe stato rimandato a chissà quando per problemi di restrizioni che ormai ben conoscete”.

Sicuramente la situazione attuale dovuta al blocco dei concerti ha contribuito a determinare questa decisione; tuttavia la band ha preferito accontentare i suoi fan nel migliore dei modi: