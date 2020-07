Una notizia bomba è venuta fuori al comic-Con di San Diego: Rick and Morty potrebbe avere un crossover con la serie BoJack Horseman. Due delle serie animate più amate degli ultimi tempi, potrebbero incrociare i propri universi.

A lasciarlo intuire è stato il co-creatore di Rick and Morty, Harmon, che ha affermato che la serie con la quale gli piacerebbe fare di più un crossover è proprio BoJack Horseman, queste le sue parole rivolte ai fan:

Dovreste chiedere a queste enormi e mastodontiche produzioni di unirsi come due gigantesche gocce d’acqua, dando vita a un oceano o a qualcosa di molto simile!

Ad incalzarlo è stato anche Mike MicMahan, responsabile delle produzione Hulu, che non ha confermato ufficialmente la cosa, ma ha lasciato intendere che è un’eventualità molto possibile. Ecco le sue parole

Nel momento in cui si lavora alla creazione di un nuovo show, la prima cosa che si fa è pensare a tutti i possibili crossover che possono esserci: abbiamo già scritto episodi crossover con Transformers, Star Wars e molti altri… perché non BoJack Horseman?

Le dichiarazioni hanno fatto subito sognare i fan ad occhi aperti, e dato il via a mille teorie di come i due universi possano incontrarsi in un crossover.

Rick and Morty e BoJack Horseman in Italia

Al momento in Italia stiamo ancora aspettando la quinta stagione di Rick and Morty, che dovrebbe arrivar entro fine anno, nonostante Harmon da luglio stia già lavorando alla sesta. Pare che, proprio per dichiarazione fatta dallo stesso creatore, lo show avrà in totale 10 stagioni. Al momento le prime 4 sono disponibili su Netflix Italia.

BoJack Horseman ha invece per il momento 6 stagioni, tutte presenti su Netflix e a disposizione degli abbonati della piattaforma di streaming.

Due serie animate spettacolari, che non vediamo l’ora di poter vedere unite da un crossover. Per il momento però, non sappiamo altro, e dovremo aspettare per saperne di più.

Tu cosa ne pensi? Sei entusiasta di poter avere un possibile crossover tra Rick and Morty e BoJack Horseman? Lascia un commento per farcelo sapere.