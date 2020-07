È nata la figlia di Sophie Turner e Joe Jonas che diventano così ufficialmente genitori!

È una delle coppie più amate -soprattutto dai giovani- quella composta dall’attrice di Game Of Thrones Sophie Turner e il cantante Joe Jonas convolati a nozze lo scorso anno, prima con una folle cerimonia a Las Vegas, poi in modo tradizionale alla corte di parenti e amici in Francia.

Nel corso dell’anno, nonostante i numerosi impegni lavorativi di entrambi, la coppia ha sempre trovato un modo per passare del tempo insieme. Sophie è stata infatti spesso avvistata ai concerti dei Jonas Brothers, impegnati in un tour mondiale che si è concluso lo scorso Febbraio. Proprio durante le ultime settimane iniziò a circolare una voce su una possibile gravidanza ma né la coppia né persone a loro vicine confermarono la notizia.

Continueranno a non proferire parola in merito per mesi, fino a quando nella maniera più naturale possibile sarà proprio Sophie a mostrare l’accenno di pancia durante una diretta Instagram. Le foto che seguirono nel corso delle settimane, a seguito di diverse paparazzate, tolsero ogni dubbio.

Ora è arrivata la notizia ufficiale: Sophie e Joe sono diventati ufficialmente genitori! È ancora una volta il tabloit di TMZ a riportare l’esclusiva, confermata successivamente dal rappresentante del cantante: i neogenitori hanno dato il benvenuto a una bambina e il nome prescelto sarebbe Willa.

Una pioggia di congratulazioni virtuali si è riversata su di loro e il pubblico freme dal desiderio di ricevere un segnale dai due, magari con una foto sui profili social. Ma se la gravidanza di Sophie ci ha insegnato qualcosa è che la coppia preferisce fare le cose a proprio modo e con i propri tempi.

Joe è il secondo fratello Jonas a diventare padre. Il maggiore, Kevin, ha infatti già due figlie, Alena e Valentina, avute con la moglie Danielle. Dovremo aspettarci presto anche qualche novità da parte di Nick e Pryanka Chopra? Staremo a vedere.

Nel frattempo le nostre congratulazioni ai neogenitori e un grosso benvenuto alla piccola Willa!