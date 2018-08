Un record tutto asiatico

Il video del gruppo per “Idol” sta raccogliendo molte visualizzazioni su YouTube.

Così tante visite hanno permesso alla band K-pop BTS di battere il record YouTube di Taylor Swift per il video più visto in 24 ore.

Swift ha stabilito il record l’anno scorso con il suo singolo “Look What You Made Me Do“. Il video ha totalizzato 43,2 milioni di visualizzazioni in un giorno.

Tuttavia, il video dei BTS per “Idol” ha ora battuto il record della popstar, ottenendo oltre 45 milioni di visualizzazioni nelle sue prime 24 ore online.

Il video, pubblicato il 24 agosto, è ora a quota 95 milioni di visualizzazioni.

Il precedente record – per quanto riguarda le visualizzazioni su YouTube della band BTS – era di 35,9 milioni di visualizzazioni con il video di “Fake Love”.

Il gruppo ha pubblicato il nuovo album “Love Yourself: Answer” la scorsa settimana (25 agosto), e questo presenta una versione alternativa di “Idol” con Nicki Minaj.

Qui sotto trovate il video del record:

Volete conoscerli meglio? Si tratta di una boyband, composta da: RM, V, Jin, Suga, J-Hope, Jimin e Jungkook.

Ha ottenuto un grande successo nell’ultimo priodo ed è la band che ha esportato meglio il K-Pop.

Il nome della band è l’acronimo di Bangtan Sonyeondan, alias “Beyond The Scene”.

Hanno dato il via al tour mondiale per Love Yourself a Seul questo fine settimana, dove hanno suonato in due spettacoli sold-out, esibendosi di fronte a oltre 140.000 persone.

Non me ne vorranno ma a me la canzone non piace per nulla. Sono riuscito ad arrivare al primo minuto e poi sono passato oltre.

Però occorre riconoscere il merito. Chi vince ha sempre ragione!