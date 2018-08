Sta per arrivare una bruttissima e inaspettata notizia per tutti i fan di Game Of Thrones: l’ottava stagione, se non la più attesa della serie, sembra esser stata posticipata di qualche mese.

Abbiamo tutti atteso con ansia il suo arrivo, riponendo tutta la nostra fiducia in quelle parole che Casey bloys, il capo della programmazione HBO, aveva annunciato: egli stesso aveva affermato che l’uscita dell’ultima stagione di GOT sarebbe stata trasmessa nella prima metà del 2019, ma adesso non sembrano esserne del tutto sicuri.

Dall’inizio del 2018 era iniziato a correre voce che la serie sarebbe uscita molto probabilmente ad aprile, e a distanza di pochi mesi ormai, sembra che la notizia sia stata subito negata.

Abbiamo fantasticato molto, attendendo con ansia, tenendo conto dei giorni che mancavano all’uscita, e adesso sembra che la conta dovrà riniziare da capo!

In una recente intervista con Huffing Post, Joe Bauer, il supervisore degli effetti visivi, ha spiegato che occorrono almeno nove mesi per portare a termine tutto il lavoro.

Non c’è quasi nessuna speranza di poter vedere la nuova prima di maggio 2019.

Inoltre, Joe Bauer, durante l’intervista, non ha potuto non lasciare un commento per tutti i fan che aspettano con ansia l’uscita:

Penso che il finale sia davvero buono, sarà veramente divertente e interessante da vedere, e in linea con lo spirito della serie. Game of Thrones non potrebbe finire in nessun’altro modo”.

Sarà quindi un finale scontato che tutti noi ci siamo immaginati? Oppure sarà qualcosa del tutto inaspettato? Raccontateci qua sotto tutte le vostre teorie sulla serie più attesa dell’anno!

Non possiamo far altro quindi che sperare che questa attesa infinita ne valga veramente la pena e possa soddisfare tutte le nostre aspettative alquante alte! Rimanete con noi per avere maggiori informazioni prossimamente, pronti a captare qualsiasi piccolo spoiler per tutti i fan di Game Of Thrones!