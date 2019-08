Da qualche giorno la notizia dell’arrivo del film sequel di Breaking Bad ha emozionato e scosso tutti i fan della serie tv. L’attesa è tanta, e le aspettative molto alte, e il suggerimento migliore, per ammazzare il tempo in attesa del film, ci è stato dato da Aaron Paul, l’attore che interpreta Jesse.

Aaron Paul si è recentemente riunito con il creatore di Breaking Bad Vince Gilligan per girare segretamente il film sequel dal titolo El Camino, che continua la storia di Jesse Pinkman dopo la sua fuga alla fine della serie.



L’attore ha lasciato alcuni suggerimenti su ciò che i fan possono aspettarsi dal film di Breaking Bad, condividendo una delle scene più importanti della serie originale.

Come possiamo vedere sul suo profilo Twitter, all’inizio di questa settimana Paul ha stuzzicato i fan chiedendo loro di prepararsi per “quello che verrà” ne El Camino.

Cats out of the bag…and the bag is in the river. Here’s a moment from Breaking Bad to slowly prepare you all for what’s to come. #BreakingBad #Netflix #Elcomino ⚗️💎💵💰 https://t.co/q3VdCCLxZe