Contrariamente a quanto ci si aspettava, Fedez esce allo scoperto rivelando il prossimo arrivo di un nuovo album lavorato, fino ad ora, in assoluto segreto.

Dopo l’uscita dell’ultimo album Paranoia Airlines lo scorso 25 gennaio, Fedez tornerà a breve con nuovo materiale che, a quanto ci dice, sarà completamente nuovo e innovativo rispetto al precedente.

Le dichiarazioni di Fedez sul nuovo album

Dopo aver tenuto segreto il suo impegno in un nuovo album, Fedez è uscito allo scoperto raccontando quello che è il lavoro svolto fino ad ora. Ecco le sue parole:

“Nuovo disco, nuova squadra. Sto tirando fuori tutta la m*rda accumulata in questi mesi. Abbiamo lavorato in segreto per un po’ ma non potevamo tenere nascosta questa relazione a lungo. Nuovo metodo di scrittura, nuovi processi creativi. Come una macchina della resurrezione”

Nella lavorazione di questo nuovo album è coinvolto anche il colega e amico di Fedez Dargen D’Amico, che aveva già collaborato per Bocciofili.

Dalle parole di Fedez pare quindi che questo nuovo album sarà ricco di novità, con un approccio creativo diverso dall’ultimo lavoro, e una vera e propria resurrezione dopo Paranoia Airlines che, pare, non abbia soddisfatto totalmente i fan.

Data d’uscita del nuovo album di Fedez

Per il momento non c’è alcuna data d’uscita ufficiale per questo nuovo album, ma tutto lascia intendere che potrebbe arrivare molto prima di quanto si possa immaginare.

Vi terremo aggiornati su eventuali news, e su altre possibili dichiarazioni del rapper.