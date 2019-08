Si intitola “Look Mom I Can Fly” (Guarda mamma posso volare) il documentario in uscita oggi su Netflix del rapper Travis Scott.

Dalle sue origini al percorso musicale e personale grazie al quale è riuscito a diventare chi è oggi, Travis ripercorrerà gli step che lo hanno portato a riempire le arene di tutto il mondo e a creare un album –Astroworld– meritevole di essere nominato ai Grammy Awards.

Molto spazio verrà dato anche alla sua vita “privata”, farà la sua apparizione anche la fidanzata Kylie Jenner, la più piccola del clan Kardashian-Jenner che è riuscita a diventare una delle più giovani multimilionarie al mondo grazie anche alla sua linea di cosmetica.

I due si sono conosciuti nel 2017 al Coachella, dove il rapper si è esibito intrattenendo migliaia di persone. Solo un anno dopo la loro unione hanno dato il benvenuto nella loro vita alla piccola Stormi. Anche lei apparirà nel documentario in alcune tenere scene insieme al padre.

Durante il weekend, in anticipazione all’uscita del documentario, Travis ha postato sul suo account Instagram l’immagine di alcune videocassette di “Look Mom I Can Fly” e un indirizzo della città di Houston.

“Ho qualcosa che forse vorreste vedere” ha scritto, per poi postare un video in cui possiamo vedere come i suoi fan siano accorsi sul luogo senza esitazione.

FAN PREMIERES ALL OVER THE USA TOMORROW !! REAL RAGERS SEE IT FIRST https://t.co/dLktTic1lS pic.twitter.com/9KwRhm3XmV — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) August 27, 2019

Si è tenuta ieri sera la premiere a Los Angeles e ovviamente Kylie e la piccola Stormi non potevano mancare. I tre hanno posato per i fotografi sul red carpet.

Travis Scott insieme alla fidanzata Kylie Jenner e la figlia Stormi (Photo: GettyImages)

Travis lo scorso mese ha preso parte al nuovo disco di Ed Sheeran con il brano “Antisocial”, mentre non ci sono ancora delle notizie certe su nuova musica in arrivo. Ma il rapper non si ferma e continua a esibirsi sui palchi di tutto il mondo tra festival e concerti.

Voi potete godervi il documentario “Look Mom I Can Fly” disponibile ORA su Netflix.