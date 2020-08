È finalmente disponibile “Ice Cream”, l’attesa collaborazione tra il gruppo K-Pop delle Blackpink e Selena Gomez

Se ne è parlato tanto nelle ultime settimane, da quando le artiste coinvolte hanno annunciato la notizia della loro collaborazione. Oggi è finalmente uscito “Ice Cream“, brano delle Blackpink che si affiancano per l’occasione a Selena Gomez. Dopo lo straordinario successo di “How You Like That“, che ha segnato il ritorno sulla scena del gruppo femminile K-Pop, c’è stata molta attesa per il nuovo singolo. Da quando si è scoperto che si trattava di un featuring insieme a Selena ancora di più.

“Ice Cream” è finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è esattamente il brano pop che ci si aspettava. O quasi. Nettamente meno coinvolgente di alcuni brani precedenti –prendendo in esempio lo stesso singolo “How You Like That”– ha tuttavia coinvolto il pubblico anche grazie al suo video ufficiale che vanta dopo appena dieci ore dalla sua uscita già quasi 50 milioni di visualizzazioni.

In un mondo colorato fatto di carretti di gelato, divertimento e spensieratezza, le Blackpink e Selena Gomez si intervallano tra balletti e cambi look. L’impossibilità di registrare insieme il video non ha pesato e anzi le artiste sono state in grado di rappresentare in pieno la leggerezza del brano anche separatamente.

Il singolo farà parte dell’album di debutto di Lisa, Jennie, Rosè e Jisoo che verrà rilasciato il prossimo 2 Ottobre. Per Selena questa invece è la seconda collaborazione dell’estate dopo quella con Trevor Daniel per il remix di “Past Life“. Il suo ultimo album “Rare“, uscito a Gennaio, ha ottenuto un notevole successo assicurandole il primo posto della classifica di vendita nella sua prima settimana.

Non vi resta che dare un’occhiata al video e farci sapere cosa ne pensate a riguardo e se siete rimasti soddisfatti di questa collaborazione!

Traduzione di Ice Cream di Blackpink e Selena Gomez

[Verso 1]

Vieni più vicino che sembri assetato

Migliorerò la situazione, assaggialo come fosse uno Slurpee

Un gelido cono di neve, lascialo libero come Willy

Indosso jeans come Billie, stai scoppiando come una ruota

Anche al sole, sai che lo mantengo freddo

Potresti assaggiarlo, ma è troppo ghiacciato per mordermi

Brr, ghiacciato, sei stato scelto

Comportati come Mosè, mantienilo fresco come le rose

[Ritornello]

Sembra così buono, sì così dolce

Tanto buono da volerlo mangiare

Ancora più fredda con questo bacio, così lui può chiamarmi gelato

Mi trova nel frigo, esattamente dove c’è il ghiaccio

Sembra così buono, sì così dolce

Tesoro, meriti un regalo

Diamanti sul mio posto, così lui può chiamarmi gelato

Tu potresti double-dip perchè so che mi conosci

[Post-Ritornello]

Un gelato refrigerante, refrigerante, un gelato refrigerante

Un gelato refrigerante, refrigerante, un gelato refrigerante

[Verso 2]

So che il mio cuore riesce a essere così freddo

Ma sarò dolce per te, vieni a mettermi in un cono

Tu sei l’unico tocco che riesce a sciogliermi

Lui è il mio gusto preferito, sceglierò sempre lui

Tu sei il pezzo con la ciliegia, vieni a metterti sopra di me

Non riesco a vedere nessun altro con me

Prendilo, rovescialo, raccoglielo, fallo così, dai

Fa in modo che ti piaccia, amalo, assaggialo, fallo come la-la-la

[Ritornello]

Sembra così buono, sì così dolce

Tanto buono da volerlo mangiare

Ancora più fredda con questo bacio, così lui può chiamarmi gelato

Mi trova nel frigo, esattamente dove c’è il ghiaccio

Sembra così buono, sì così dolce

Tesoro, meriti un regalo

Diamanti sul mio posto, così lui può chiamarmi gelato

Tu potresti double-dip perchè so che mi conosci

[Post-Ritornello]

Un gelato refrigerante, refrigerante, un gelato refrigerante

Un gelato refrigerante, refrigerante, un gelato refrigerante

Un gelato refrigerante, refrigerante, un gelato refrigerante

Un gelato refrigerante, refrigerante, un gelato

[Verseo 3:]

Mi diverto come fossi cattiva

A una pazza velocità nella mia Ferrari

Così veloce, non vuoi prendere una deviazione

Milioni, miliardi ogni giorno, notte e giorno ghiacco sul tuo polso

Continua a muoverti nella mia direzione

Pensi di volare, ragazzo, dov’è la tua visa?

Lisa come la Mona Lisa

Ha bisogno di un uomo gelato che la vizi

Continua a muoverti nella mia direzione

Pensi di volare, ragazzo, dov’è la tua visa?

Lisa come la Mona Lisa

Ha bisogno di un uomo gelato che la vizi

[Outro]

Ghiaccio sul posto, sì, così mi piace

Prendi la borsa con il gelato

Se capisci cosa intendo

Gelato, gelato, un gelato refrigerante

Na, na-na-na-na

Na, na-na-na-na

Ghiaccio sul posto, sì, così mi piace

Prendi la borsa con il gelato

Se capisci cosa intendo

Gelato, gelato

Gelato

Testo di Ice Cream di Blackpink e Selena Gomez

[Verse 1]

Come a little closer ‘cause you lookin’ thirsty

I’ma make it better, sip it like a Slurpee

Snow cone chilly, get it free like Willy

In the jeans like Billie, you be poppin’ like a wheelie

Even in the sun, you know I keep it icy

You could take a lick, but it’s too cold to bite me

Brr, frozen, you’re the one been chosen

Play the part like Moses, keep it fresh like roses

[Chorus]

Look so good, yeah, look so sweet

Lookin’ good, enough to eat

Coldest with the kiss, so he call me ice cream

Catch me in the fridge, right where the ice be

Look so good, yeah, look so sweet

Baby, you deserve a treat

Diamonds on my wrist, so he call me ice cream

You could double-dip ‘cause I know you like me

[Post-Chorus]

Ice cream chillin’, chillin’, ice cream chillin’

Ice cream chillin’, chillin’, ice cream chillin’

[Verse 2]

I know that my heart can be so cold

But I’m sweet for you, come put me in a cone

You’re the only touch, yeah, that get me meltin’

He’s my favorite flavor, always gonna pick him

You’re the cherry piece, just stay on top of me, so

I can’t see nobody else for me, no

Get it, flip it, scoop it, do it like that

Like it, love it, lick it, do it like la-la-la

[Chorus]

Look so good, yeah, look so sweet

Lookin’ good, enough to eat

Coldest with the kiss, so he call me ice cream

Catch me in the fridge, right where the ice be

Look so good, yeah, look so sweet

Baby, you deserve a treat

Diamonds on my wrist, so he call me ice cream

You could double-dip ‘cause I know you like me

[Post-Chorus:]

Ice cream chillin’, chillin’, ice cream chillin’

Ice cream chillin’, chillin’, ice cream chillin’

Ice cream chillin’, chillin’, ice cream chillin’

Ice cream chillin’, chillin’, ice cream

[Verse 3]

Chillin’ like a villain, yeah, I ra-ra-ra

미친 미친듯한 속도 in my La Ferra’

너무 빨러 너는 삐끗 원한다면 그냥 지름

Millis, billis 매일 벌음 한여름 손목에 얼음

Keep it movin’ like my lease up

Think you fly, boy, where your visa?

Mona Lisa kinda Lisa

Needs an ice cream man that treats her

Keep it movin’ like my lease up

Think you fly, boy, where your visa?

Mona Lisa kinda Lisa

Needs an ice cream man that treats her

[Outro]

Ice on my wrist, yeah, I like it like this

Get the bag with the cream

If you know what I mean

Ice cream, ice cream, ice cream chillin’

Na, na-na-na-na

Na, na-na-na-na

Ice on my wrist, yeah, I like it like this

And I’m nice with the cream

If you know what I mean

Ice cream, ice cream

Ice cream