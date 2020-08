I Modà pubblicano il nuovo singolo “Cuore di cemento”, il brano più atteso dai fan secondo il cantante Kekko Silvestre

Lo scorso anno la pubblicazione dell’album “Testa o croce“, dopo quattro anni dall’ultimo progetto discografico. Ora, in attesa di riprendere con il tour rimandato a causa del Coronavirus, fanno uscire il nuovo singolo “Cuore di cemento“. Parlo dei Modà, la band composta dai musicisti Diego Arrigoni, Stefano Forcella, Enrico Zapparoli, Claudio Dirani e il cantante Kekko Silvestre.

Per i fan questo rappresenta quasi un ritorno al passato. Nel nuovo singolo tornano infatti le sonorità che abbiamo avuto modo di ascoltare nel corso degli anni. Dall’impronta rock, la forte intensità della canzone è papabile già nei primi versi e la voce di Kekko accompagna l’ascoltatore in un climax emotivo. “Si tratta di un brano intenso, forse il più atteso da chi ci segue da anni“, ha raccontato il cantante, che si dice curioso di sapere cosa penseranno i fan risentendoli con questo tipo di sound.

Il testo della canzone parla di un rapporto duraturo ma che rischia di sfociare in abitudine e di perdere la scintilla. Eppure i due amanti non sembrano intenzionati a rompere la relazione, aggrappandosi all’intesa che, seppur affievolita, continua a essere presente.

Il pubblico avrà modo di assistere alla prima esibizione live del singolo già la prossima settimana. I Modà saranno infatti ospiti dei Seat Music Awards che verranno trasmessi in diretta su Rai1. Dall’Arena di Verona uno spettacolo organizzato per aiutare i lavoratori del settore e che vedrà la band tra i protagonisti della puntata di sabato 5 Settembre.

Il gruppo è in attesa di ripartire con i concerti dopo il rinvio della seconda parte del tour iniziato lo scorso anno. A causa dell’emergenza sanitaria i Modà si sono ritrovati costretti a posticiparlo. La ripartenza è stata fissata per il prossimo 2 Ottobre. Non manca molto, ormai, quindi sarà da capire se ci saranno delle modifiche organizzative o se, con le dovute precazioni, gli eventi prenderanno il via.

Nel frattempo date un ascolto al loro nuovo singolo e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Testo di Cuore di Cemento dei Modà

Parli di dolcezza proprio tu

Proprio tu che non sai prendermi

Cuore di cemento che non fa

Entrare chiodi, nè proiettili

Forse sarà pure colpa mia

Ma siamo sempre stati complici

Nell’amore e nella malattia

Di chi spesso non sa accorgersi

Che l’amore vive solo se

Hai il coraggio anche di perderti

Per capire che lontani non sarebbe facile

Non ho mai capito che cos’è

Che mi tiene così in bilico

Farai sesso come piace a me

Sempre al limite del brivido

Noi di amore non parliamo più

E non sentiamo mai il pericolo

Ma forse ci guardiamo un po’ di più

E ci capiamo più del solito

Chiamami

Bastardo e non amore

Guardaci

Anime sempre in pena

Eppure sempre insieme

Cuore di cemento tu non sai

Quanto è difficile reprimere

La voglia di un amore nuovo per

Solo per via dell’abitudine

Sorridiamo solo tra la gente

Che ci giudica invincibili

Senza immaginare quanto invece siamo fragili

Non ho mai capito che cos’è

Che mi tiene così in bilico

Farai sesso come piace a me

Sempre al limite del brivido

Noi di amore non parliamo più

E non sentiamo mai il pericolo

Ma forse ci guardiamo un po’ di più

E ci capiamo più del solito

Chiamami

Bastardo e non amore

Guardaci

Anime sempre in pena

Eppure sempre insieme