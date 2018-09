Barbra Streisand scende in campo con tutti i suoi valori e il suo credo politico con il singolo Don’t Lie To Me, canzone che apre le porte al suo prossimo album dal titolo Wall in uscita il prossimo 2 novembre.

Nonostante la Streisand non faccia riferimenti diretti, appare molto chiaro il suo messaggio contro la politica di Donald Trump. Come lei stessa ha ammesso, in una recente intervista, il suo nuovo album è il suo modo di scendere in campo e professare i valori per i quali ha sempre combattuto.

Queste le dichiarazioni di Barbra Streisand in un recente intervento per l’agenzia di stampa Associated Press:

Non riesco a sopportare quello che sta succedendo. Il suo [di Trump] assalto alla nostra democrazia, alle nostre istituzioni. Penso che siamo in una guerra… In una guerra per l’anima degli Stati Uniti d’America.

Tutto l’album Wall è il modo di Barbra Streisand di raccontare il presente attraverso la musica. Chiaro riferimento alla politica attuale del presidente degli Stati Uniti d’America è anche il titolo Wall, che significa muro,a simboleggiare la chiusura mentale e fisica dell’attuale politica.

Tracklist di Wall di Barbra Streisand

Ecco tutte le tracce che saranno presenti nell’album Wall, in uscita il prossimo 2 novembre:

1. What’s On My Mind

2. Don’t Lie To Me

3. Imagine’ / ‘What A Wonderful World

4. Walls

5. Lady Liberty

6. What The World Needs Now

7. Better Angels

8. Love’s Never Wrong’

9. ‘The Rain Will Fall

10. Take Care Of This House

11. Happy Days Are Here Again