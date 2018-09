Da venerdì 28 settembre sarà disponibile in tutti i negozi di dischi, in digital download e nelle piattaforme streaming, “Trap Lovers”, il nuovo album dellaDark Polo Gang.

Il primo nella nuova formazione da tre composta da Wayne Santana, Tony Effe e Dark Pyrex. All’interno del disco, fra le altre, troviamo anche il pezzo Cambiare adesso.

Inedita non è solo la nuova formazione ma anche il sound, che da una parte ricalca le tipiche sonorità trap che hanno contraddistinto in questi anni la Dark Polo Gang ma che dall’altra mostra una crescita artistica e la volontà di non fermarsi agli stereotipi musicali del genere.

Si tratta del brano “manifesto” del disco, tanto da essere scelto come singolo che accompagna il lancio dell’album. È la traccia che evidenzia maggiormente la maturità musicale raggiunta dal trio, distanziandosi dal classico sound trap. In questa canzone viene affrontata la difficoltà di rimanere sempre coerenti con se stessi nonostante il successo e i soldi, oltre che di mantenere rapporti sinceri con gli amici con cui si è cresciuti.

Dark Polo Gang – “Cambiare Adesso” Audio

Dark Polo Gang – “Cambiare Adesso” Testo

vogliono cambiarmi

ma sono nato per questo

giovane rapper che dovrei cambiare adesso

ho pagato caro il prezzo di questo successo

amici e puttane ti tradiscono sul più bello

dici che non vuoi vedermi di andarmene via

tutti i soldi del mondo non coprono la nostalgia

rivedo gente mi trattano come non fossi più io

ma tutti quanti in giro sanno che sta strada è ancora mia

vogliono cambiarmi

ma sono nato per questo

giovane rapper che dovrei cambiare adesso

ho pagato caro il prezzo di questo successo

amici e puttane ti tradiscono sul più bello

dici che non vuoi vedermi di andarmene via

tutti i soldi del mondo non coprono la nostalgia

rivedo gente mi trattano come non fossi più io

ma tutti quanti in giro sanno che sta strada è ancora mia

ho scelto i soldi ma non è per questo no no

che ho messo il mio cuore dentro un cassetto in un cassetto

ho paura dell’amore non del resto

se ti vedo in giro cambio verso

ricordo quando stavano insieme adesso

mi sveglio con una tipa diversa nel mio letto

amici che tradiscono è già successo

non ho voltato mai le spalle a mio fratello

no io non cambio è la droga che ti cambia

l’unica cosa che cambia ogni giorno è

la mia stanza d’hotel

in barca con lei a Saint Tropez

culo sopra un coupet

se faccio questo lo faccio per me

sto contando il mio cachet

dopo non penso più a te (il mio cachet)

se faccio questo lo faccio per me

sto contando il mio cachet

dopo non penso più a te (hey hey hey)

vogliono cambiarmi

ma sono nato per questo

giovane rapper che dovrei cambiare adesso

ho pagato caro il prezzo di questo successo

amici e puttane ti tradiscono sul più bello

dici che non vuoi vedermi di andarmene via

tutti i soldi del mondo non coprono la nostalgia

rivedo gente mi trattano come se non fossi più io

ma tutti quanti in giro sanno che sta strada è ancora mia

lei dice che sono bello e perfetto

ma le sue parole non hanno effetto

adesso ho più soldi ma meno affetto (cash cash)

con i soldi non ci compri il rispetto

no io non cambierò

correrò scapperò

giuro che ce la farò

i miei sogni rincorrerò skrr skrr

come un re ritornerò

non sono un assassino un dito sul grilletto

la vendetta è un piatto va servito freddo

infami e serpenti nel mio castello

giovane re, si sono nato per questo

si lo so

non mi capisci non stai attento

non cambierò l’ho giurato a mio fratello

ti prego no non farmi il lavaggio del cervello

qui tutti stanno odiando quindi stai attento

vogliono cambiarmi

ma sono nato per questo

giovane rapper che dovrei cambiare adesso

ho pagato caro il prezzo di questo successo

amici e puttane ti tradiscono sul più bello

dici che non vuoi vedermi di andarmene via

tutti i soldi del mondo non coprono la nostalgia

rivedo gente mi trattano come se non fossi più io

ma tutti quanti in giro sanno che sta strada è ancora mia