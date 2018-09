Dopo tanta attesa finalmente pubblicato Fino A Qui, il nuovo album dei Tiromancino che riassume 30 anni di musica della band. A festeggiare con Federico Zampaglione e company alcune delle voci più belle del panorama musicale italiano.

A maggio abbiamo ascoltato la bellissima Due Destini, in duetto con Alessandra Amoroso, ma molte altre erano le collaborazioni che tanto aspettavamo, come quella con Tiziano Ferro con Per Me è Importante, oppure La Descrizione di Un Attimo con Jovanotti e così via.

Le canzoni che hanno fatto la storia dei Tiromancino rese nuove e interessanti dalla partecipazioni di tante voci diverse, le migliori della nostra musica.

Fino A Qui: Tracklist e collaborazioni

Ecco la tracklist completa dell’album Fino A Qui dei Tiromancino, disponibile da oggi sul mercato e in tutti gli store digitali.

Qual è la vostra preferita?

-Sale, Amore e Vento (Tiromancino)

-Noi Casomai (Tiromancino)

-La Descrizione di un Attimo (Tiromancino feat. Jovanotti)

-Due Destini (Tiromancino feat. Alessandra Amoroso)

-Per Me È Importante (Tiromancino feat. Tiziano Ferro)

-Un Tempo Piccolo (Tiromancino feat. Biagio Antonacci)

-Liberi (Tiromancino feat. Giuliano Sangiorgi)

-Amore Impossibile (Tiromancino feat. Elisa e Mannarino)

-Se Mi Verrai a Cercare (Tiromancino feat. Alborosie)

-Muovo le Ali 2018 (Tiromancino feat. Fabri Fibra)

-I Giorni Migliori (Tiromancino feat. Thegiornalisti)

-Strade (Tiromancino feat. Calcutta)

-Imparare dal Vento (Tiromancino feat. Luca Carboni)

-Settembre Scordati di Noi (Tiromancino)

-Immagini che Lasciano il Segno (Tiromancino feat. Linda Zampaglione)

-Piccoli Miracoli (Tiromancino – Acoustic Version)