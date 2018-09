Pubblicato il vdeo di Pressure, il nuovo singolo dei Muse che anticipa l’album Simulation Theory in uscita il 9 novembre. Un video che vi farà rivivere il vero spirito degli anni ’80 grazie a tante citazioni cinematografiche di film cult che hanno accompagnato l’infanzia di molti di noi.

Dopo il precedente singolo Something Human, i Muse puntano alla nostalgia, regalandoci un video che difficilmente vi lascerà indifferenti.

Nelle immagini della clip di Pressure, rilasciata nella giornata di ieri, possiamo trovare riferimenti a diversi film cult, come i Gremlins, Ritorno al Futuro, Ghostbuster e tanti altri.

La storia raccontata dal video è ambientata durante la serata di un ballo scolastico. Tutti i presenti, inizialmente annoiati, si rianimano quando i Muse iniziano a suonare come gruppo della serata. Matt Bellamy appare con la sua chitarra esattamente come Martin de Ritorno al Futuro, facendo scatenare i presenti al suono della sua chitarra.

Alla fine, però, si scatena il panico nella scuola, quando i criceti cavie dei vari laboratori di trasformano i piccoli mostri assetati di sangue e si scagliano contro i presenti. I Gremlins versione Muse!

Pressure dei Muse – Testo

I’m trapped and my back is up against the wall

I see no solution or exit out

I’m grinding it out, no one can see

The pressure is growing exponentially

I’m trying to keep up to speed with you

Your lane changing is oscillating me

I’m hitting the ground and sprinting

I’m falling behind now I’m tuning out

​

Pressure building

Pressure building

Pressure building

Don’t push me

Don’t push me

Let me me get off the ground

To you I’m no longer bound

Don’t stop me, don’t choke me

I need you out of my head

You got me close to the edge

I’m feeling the pressure

I can’t break out

No one can hear me scream and shout

Get out of my face, out of my mind

I see your corruption

I’m not blind

I’ll carry the burden and take the strain

And when I am done I will make you pay

Pressure building

Pressure building

Pressure building

Don’t push me

Don’t push me

Let me get off the ground

To you I’m no longer bound

Don’t hurt me

Don’t thwart me

I need you out of my head

You got me close to the edge

Pressure building

Pressure building

Don’t push me

Don’t push me

Let me get of the ground

To you I’m no longer bound

Don’t stop me

Don’t block me

I need you out of my head

You got me close to the edge

Pressure building

Pressure building

Traduzione

Sono in trappola e la mia schiena è contro il muro

Non vedo alcuna soluzione o via d’uscita

Sono sfinito, nessuno può vedere

La pressione sta crescendo esponenzialmente

Sto cercando di tenere il passo con te

Il tuo cambio di corsia mi sta facendo oscillare

Sto accelerando e scappando

Sto cadendo indietro ora che sto per uscire

Pressione in aumento

Pressione in aumento

Pressione in aumento

Non spingermi

Non spingermi

Lasciami scendere da terra

A te non sono più legato

Non fermarmi, non strozzarmi

Ho bisogno di te fuori dalla mia testa

Mi hai avvicinato al limite

Sento la pressione

Non posso uscire

Nessuno può sentirmi urlare e gridare

Sparisci dalla mia vita, fuori dalla mia mente

Vedo la tua corruzione

Non sono cieco

Porterò il peso e prendo lo sforzo

E quando avrò finito te la farò pagare

Pressione in aumento

Pressione in aumento

Pressione in aumento

Non spingermi

Non spingermi

Lasciami scendere da terra

A te non sono più legato

Non fermarmi, non strozzarmi

Ho bisogno di te fuori dalla mia testa

Mi hai avvicinato al limite

Pressione in aumento

Pressione in aumento

Non spingermi

Non spingermi

Lasciami scendere da terra

A te non sono più legato

Non fermarmi, non strozzarmi

Ho bisogno di te fuori dalla mia testa

Mi hai avvicinato al limite

Pressione in aumento

Pressione in aumento