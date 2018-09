Ryan Reynolds gira per la città pugliese con il nuovo progetto Netflix

Taranto sarà un set cinematografico per 11 giorni, il capoluogo ionico è stato scelto per le riprese del film Six Underground, interpretato da Ryan Reynolds e diretto da Michael Bay.

Fino al 6 ottobre la città di Taranto ospiterà la produzione Netflix per il film. Sono stati investiti 150 milioni di dollari per questo action movie, finora tra i più alti, a quanto pare. Ryan e Michael sono arrivati con il jet della produzione all’aereoporto di Grottaglie.

Oggi ed il 4 ottobre gireranno nella Città Vecchia e, secondo gli ultimi aggiornamenti, si sono verificati i primi disagi tra i commercianti della zona. Il transito della città ha subito dei cambiamenti e l’assessore comunale allo Sviluppo Economico ha affermato:

«La produzione, partita con una flotta di 50mila auto per le riprese italiane, dopo le scene di Firenze si ritroverà con 10mila da far esplodere ancora a Taranto. Dunque consiglio ai cittadini di rispettare i divieti di sosta per evitare coinvolgimenti ai propri mezzi… ».

Divertente e molto action la clip di Ryan Reynolds durante le riprese di Six Underground a Firenze:

La città di Taranto ha catturato l’attenzione del regista, tanto da utilizzare anche Palazzo degli Uffici per una scena del film. Show acrobatici per tutto il borgo antico, macchine e camion arrivati da Budapest, e non finisce qui: ci saranno riprese intorno al Castello Aragonese con l’arrivo di uno yacht Kismet, il quale attraverserà il Canale Navigabile il 4 ed il 5 ottobre.

Una brillante occasione per la città ionica che, nonostante i disagi logistici da tenere a bada, giova di una maxi produzione cinematografica.

Six Underground

Six Underground sarà sul grande schermo nel 2019. Oltre a Ryan Reynolds, ci saranno anche Mélanie Laurent, Adria Arjona, Dave Franco, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy, Lior Raz, Payman Maadi, Corey Hawkins.

Ricordiamo che al momento è il film più costoso prodotto da Netflix. Michael Bay ha scelto bene la location toscana e pugliese per girare un action movie da paura.