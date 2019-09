Thomas Wesley, in arte Diplo, presenta “Lonely”, in collaborazione con i Jonas Brothers. Rappresenta il terzo singolo che anticipa l’uscita del suo nuovo album.

Il brano ha voluto ironizzare su quanto accaduto tra il famoso dj e Joe Jonas.

Ma andiamo con ordine.

Lo scorso Maggio Joe e la compagna Sophie Turner, dopo la cerimonia dei Billboard Music Awards decisero su due piedi di sposarsi a Las Vegas, anticipando l’unione che sarebbe avvenuta solo qualche mese più tardi in Francia con la cerimonia più classica, alla presenza di amici e parenti.

La nottata a Las Vegas sarebbe dovuta rimanere segreta se non fosse che Diplo, amico dei due giovani, decise di condividere quanto stesse accadendo in diretta sul suo profilo Instagram, seguito da milioni di persone.

“Mi ha rovinato il matrimonio” “L’unica cosa che ha rovinato il tuo matrimonio è stato il tuo completo”

Un botta e risposta a distanza tra i due che hanno voluto ironizzare sulla faccenda, il giovane Jonas ha chiarito successivamente come avesse trovato esilarante la diretta social e adorasse il dj americano.

Quando sembrava che la faccenda si fosse conclusa ecco la sorpresa.

Lo scorso giovedì l’account Instagram dei Jonas Brothers è stato “hackerato” proprio da Diplo, che ha intrattenuto il pubblico per diverse ore postando contenuti esilaranti. I tre fratelli, facendogli da spalla, sono stati al gioco e proprio Joe attraverso il suo profilo personale ha postato lo screen di una conversazione in cui chiedeva spiegazioni senza ricevere risposta.

Il siparietto è servito per annunciare al pubblico l’uscita del singolo “Lonely”.

Nel video ufficiale il dj rincorre metaforicamente i tre fratelli, volendosi scusare per quanto accaduto durante il matrimonio. I suoi tentativi verranno ignorati fino al momento in cui i tre decideranno di dargli una possibilità, ma purtroppo un inconveniente non permetterà loro di comunicare.

“Ognuno necessita di un posto dove nascondersi

Questo non deve essere un viaggio movimentato

Penso che dovremmo stare da soli stanotte

Perchè non dobbiamo essere solitari

Tutti hanno bisogno di compagnia”

Il brano, che invita a non lasciarsi sopraffare dalla volontà di restare soli, farà parte del progetto realizzato da Diplo che “presenta Thomas Wesley” -la sua vera identità- e che da quanto abbiamo potuto ascoltare fino a ora avrà una vena country.

Il brano “Lonely” con i Jonas Brothers è attualmente disponibile su tutte le piattaforme streaming.

E voi l’avete ascoltato?

Testo Lonely

[Verse 1: Joe Jonas]

Wanna ride with you till the wheels fall off

Until we’re running out of road

Wanna dance with you till the music stops

Until we got no place to go

[Chorus: Nick Jonas]

Everybody needs a place to hide

This don’t have to be a bumpy ride

I think we should be alone tonight

Because we don’t have to be lonely

Everybody needs some company

Let’s talk about it over one more drink

I think you should be alone with me

Because we don’t have to be lonely

[Drop: Joe Jonas]

Don’t have to be lonely, lonely

Don’t have to be lonely

Don’t have to be lonely

Don’t have to be lonely

[Verse 2: Joe Jonas]

Wanna ride with you till the world stands still

Like there’s no one else but us

Wanna dance with you until we can’t stand up

Until we both give into love

[Chorus: Nick Jonas]

Everybody needs a place to hide

This don’t have to be a bumpy ride

I think we should be alone tonight

Because we don’t have to be lonely

Everybody needs some company

Let’s talk about it over one more drink

I think you should be alone with me

Because we don’t have to be lonely

[Drop: Joe Jonas]

Don’t have to be lonely, lonely

Don’t have to be lonely

Don’t have to be lonely

Don’t have to be lonely

[Outro: Joe Jonas, Nick Jonas]

Wanna ride with you till the wheels fall off

Until we’re running out of road

Traduzione del testo di Lonely

[Verso 1: Joe Jonas]

Voglio viaggiare insieme a te finchè le ruote non si rovineranno

Fino a quando non finiremo fuori strada

Voglio ballare con te fino a quando la musica si fermerà

Fino a quando non avremo un posto dove poter andare

[Ritornello: Nick Jonas]

Ognuno necessita di un posto dove nascondersi

Questo non deve essere un viaggio movimentato

Penso che dovremmo stare da soli stanotte

Perchè non dobbiamo essere solitari

Tutti hanno bisogno di compagnia

Parliamone davanti a un altro drink

Penso che dovresti restare da sola con me

Perchè non dobbiamo essere solitari

[Drop: Joe Jonas]

Non dobbiamo essere solitari, solitari

Non dobbiamo essere solitari

Non dobbiamo essere solitari

Non dobbiamo essere solitari

[Verso 2: Joe Jonas]

Voglio viaggiare con te fino a quando il mondo non si fermerà

Come se non ci fosse nessun altro oltre noi

Voglio ballare con te fino a quando non riusciremo a stare in piedi

Fino a quando entrambi non ci arrenderemo all amore

[Ritornello: Nick Jonas]

Ognuno necessita di un posto dove nascondersi

Questo non deve essere un viaggio movimentato

Penso che dovremmo stare da soli stanotte

Perchè non dobbiamo essere solitari

Tutti hanno bisogno di compagnia

Parliamone davanti a un altro drink

Penso che dovresti restare da sola con me

Perchè non dobbiamo essere solitari

[Drop: Joe Jonas]

Non dobbiamo essere solitari, solitari

Non dobbiamo essere solitari

Non dobbiamo essere solitari

Non dobbiamo essere solitari

[Outro: Joe Jonas, Nick Jonas]

Voglio viaggiare insieme a te finchè le ruote non si rovineranno

Fino a quando non finiremo fuori strada