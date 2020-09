Quest’anno nel gioco ci saranno 2 colonne sonore separate: una per il gioco principale e un’altra per la modalità “Volta”.

Volta Football ti da la possibilità di giocare nei campetti delle strade e mostrare a tutti quanto sei bravo con il calcio freestyle. Ovviamente ci sta una colonna sonora separata, visto che il ritmo di gioco è abbastanza diverso.

Fifa 21 uscirà il 9 ottobre. La colonna sonora ci farà ascoltare ben 100 artisti provenienti da 23 paesi diversi.

Offerta FIFA 21 PlayStation 4, include upgrade per PS5 Passa alla versione per console PS5 o Xbox Series X

Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4, Xbox One e PC, con modi di giocare e mostrare il tuo stile nelle strade e negli stadi

Diversi modi per giocare

Grazie al motore Frostbite, FIFA 21 introduce una serie di caracteristiche che aumentano il livello del gioco e ti permettono di condividere vittorie ancora entusiasmanti in VOLTA FOOTBALL e FIFA Ultimate Team, provare un gameplay realistico che premia la tua fantasia e il tuo controllo, gestire ogni momento nella modalità Carriera e godere di un'esperienza calcistica senza precedenti

La colonna sonora principale di FIFA 21 include tante canzoni famose, tra cui: Tame Impala (‘Is It True’), Dua Lipa (‘Love Is Religion’ [The Blessed Madonna Remix]), Alfie Templeman (‘Wish I Was Younger’), Celeste (‘Stop This Flame’ ), Royal Blood (“Trouble’s Coming”) e Still Woozy (“Window”).

La colonna sonora per la modalità “Volta” (a cui è possibile accedere anche in FIFA Ultimate Team e in modalità Carriera modificando le impostazioni di gioco) metterà in evidenza in modo specifico la musica più dirty, elettronica e hip-hop.

Questa raccolta contiene canzoni di artisti del calibro di Dave (“Location”), Charli XCX (“Anthems”), Little Simz (“Offense”) e Mac Miller (“Blue World”).

Ascolta qui sotto le canzoni delle 2 colonne sonore e dici quale tra le 2 preferisci. Puoi fare il pre-order di Fifa 21 su Amazon seguendo il link sopra.